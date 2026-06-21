"Não é brincadeira"... Uma estatística inacreditável nas partidas da Espanha contra Cabo Verde e a Arábia Saudita

Uma reportagem revelou uma estatística que pode parecer inacreditável sobre as duas partidas da Espanha na Copa do Mundo de 2026, contra Cabo Verde e a Arábia Saudita.
O jornal “Marca” afirmou: “Isso não é brincadeira... Pode parecer improvável, mas é verdade. Nas duas partidas que a seleção espanhola disputou na Copa do Mundo de 2026, contra Cabo Verde e a Arábia Saudita, a equipe de De la Fuente sofreu apenas três faltas”.
E continuou: “Um número extremamente baixo. Mas o mais surpreendente nessa estatística é que todas as três faltas resultaram em cartões”.
O primeiro caso ocorreu no empate sem gols contra Cabo Verde, quando a seleção espanhola sofreu apenas uma falta: a cometida por López Cabral aos 16 minutos.
Aquela falta em Yurente resultou no primeiro e único cartão amarelo da partida. Essa foi a única falta que a Espanha sofreu durante todo o jogo, e a seleção africana não precisou cometer nenhuma outra falta para parar a equipe espanhola.
O desempenho da Arábia Saudita foi mais rigoroso... Duas faltas, ambas resultando em cartão amarelo.
Salem Al-Dossari recebeu um cartão amarelo por pisar em Pedro Porro, e Mohammed Kano, por dar uma cotovelada em Rodri.
Se a primeira rodada foi histórica, esta rodada será um verdadeiro recorde.
Desde a Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, nenhuma partida havia registrado uma equipe cometendo apenas uma falta durante todo o jogo... E essa única falta rendeu-lhes um ponto valioso contra a atual campeã da Eurocopa.
Mas não foi assim contra a Arábia Saudita, que deixou Atlanta com uma derrota pesada. Precisamos analisar o significado dessa estatística surpreendente, mas o que ficou claro é que os adversários da Espanha não precisam cometer erros.
Pedri recebeu o único cartão amarelo nos acréscimos, e a equipe conquistou assim uma vitória esmagadora sobre a Arábia Saudita (4 a 0), mantendo o gol invicto pela segunda vez neste torneio.
Um recorde histórico... pois a Espanha nunca havia mantido o gol invicto nas duas primeiras partidas de uma Copa do Mundo, e nunca um goleiro da La Roja havia parecido tão tranquilo.