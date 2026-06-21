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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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"Não é brincadeira"... Uma estatística inacreditável nas partidas da Espanha contra Cabo Verde e a Arábia Saudita

Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
Copa do Mundo
Espanha x Cabo Verde
Cabo Verde
Espanha
Arábia Saudita
EUA
Cabo Verde

La Rocha alcançou um recorde histórico

Uma reportagem revelou uma estatística que pode parecer inacreditável sobre as duas partidas da Espanha na Copa do Mundo de 2026, contra Cabo Verde e a Arábia Saudita.

O jornal “Marca” afirmou: “Isso não é brincadeira... Pode parecer improvável, mas é verdade. Nas duas partidas que a seleção espanhola disputou na Copa do Mundo de 2026, contra Cabo Verde e a Arábia Saudita, a equipe de De la Fuente sofreu apenas três faltas”.

E continuou: “Um número extremamente baixo. Mas o mais surpreendente nessa estatística é que todas as três faltas resultaram em cartões”.

O primeiro caso ocorreu no empate sem gols contra Cabo Verde, quando a seleção espanhola sofreu apenas uma falta: a cometida por López Cabral aos 16 minutos.

 Aquela falta em Yurente resultou no primeiro e único cartão amarelo da partida. Essa foi a única falta que a Espanha sofreu durante todo o jogo, e a seleção africana não precisou cometer nenhuma outra falta para parar a equipe espanhola.

O desempenho da Arábia Saudita foi mais rigoroso... Duas faltas, ambas resultando em cartão amarelo.

 Salem Al-Dossari recebeu um cartão amarelo por pisar em Pedro Porro, e Mohammed Kano, por dar uma cotovelada em Rodri.

Se a primeira rodada foi histórica, esta rodada será um verdadeiro recorde.

Desde a Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, nenhuma partida havia registrado uma equipe cometendo apenas uma falta durante todo o jogo... E essa única falta rendeu-lhes um ponto valioso contra a atual campeã da Eurocopa.

Mas não foi assim contra a Arábia Saudita, que deixou Atlanta com uma derrota pesada. Precisamos analisar o significado dessa estatística surpreendente, mas o que ficou claro é que os adversários da Espanha não precisam cometer erros.

Pedri recebeu o único cartão amarelo nos acréscimos, e a equipe conquistou assim uma vitória esmagadora sobre a Arábia Saudita (4 a 0), mantendo o gol invicto pela segunda vez neste torneio.

Um recorde histórico... pois a Espanha nunca havia mantido o gol invicto nas duas primeiras partidas de uma Copa do Mundo, e nunca um goleiro da La Roja havia parecido tão tranquilo.

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