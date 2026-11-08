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A temporada difícil de Manuel Neuer teve mais um capítulo: ele voltou a sofrer uma lesão no pé e cometeu outra falha evidente na vitória do Bayern de Munique por 2 a 1 sobre o Mainz. O experiente goleiro precisou deixar o campo antes do intervalo, aumentando as preocupações com sua condição física e seu desempenho.

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Neuer tem tarde difícil contra o Mainz

O Bayern conquistou uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Mainz, mas as atenções logo se voltaram para Neuer. O desempenho do experiente goleiro está sob intenso escrutínio após mais uma atuação preocupante.

Neuer se tornou o jogador mais velho da história do Bayern, aos 40 anos e 225 dias, superando Bernd Dreher. No entanto, sua partida histórica foi interrompida antes do intervalo devido a uma lesão recorrente no pé. Antes de ser substituído pelo jovem Jonas Urbig, de 23 anos, Neuer cometeu um erro grave de avaliação. Ele saiu em falso em um cruzamento que permitiu a Lee Jae-Sung marcar, mas o Bayern foi salvo pela marcação de impedimento.

Bayern se preocupa com problema recorrente no pé

A lesão é uma grande preocupação para o Bayern, já que Neuer ficou fora de quatro partidas recentemente pelo mesmo problema no pé. Ele havia acabado de voltar na vitória sobre o Atlético de Madrid pela Champions League, no meio da semana. Com o técnico Vincent Kompany ausente por doença, o auxiliar Aaron Danks deu uma atualização preocupante sobre a condição do goleiro.

“Ele sentiu algo no pé novamente”, revelou Danks após o apito final. “No momento, não sabemos de nada, mas obviamente não foi bom.”

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Estatísticas mostram queda acentuada de desempenho

O lance contra o Mainz que quase terminou em gol foi apenas o mais recente de uma lista crescente de erros de um jogador que já foi considerado o melhor goleiro do mundo. No mês passado, uma falha sua contra o Augsburg permitiu que Robin Fellhauer marcasse o gol mais rápido da história da Bundesliga, após apenas oito segundos.

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Dados da Opta mostram uma queda acentuada na segurança de Neuer. O erro contra o Augsburg foi o quinto cometido por ele que resultou em gol nos 17 jogos anteriores pelo campeonato, uma média de um a cada 3,4 partidas. Isso representa uma grande queda em relação ao seu padrão habitual. Nas 248 partidas anteriores a essa sequência recente, ele havia cometido apenas dez erros desse tipo, o equivalente a um a cada 24,8 jogos.

Assistências de Kane mantêm Bayern na liderança

Apesar das preocupações com Neuer, o Bayern ampliou para 31 jogos sua sequência invicta fora de casa pelo campeonato. Harry Kane não marcou, mas deu assistências para Joshua Kimmich e Lennart Karl, de 18 anos. A vitória mantém o Bayern na liderança da Bundesliga, com 21 pontos, à frente do Borussia Dortmund pelo saldo de gols.