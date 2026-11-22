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A frustração do Arsenal por não conseguir vencer na Women's Super League no Emirates Stadium continuou neste domingo, com um empate sem gols diante do West Ham. O resultado deixa o clube do norte de Londres na sexta posição, bem distante das vagas para a Champions League.

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Dificuldades em casa continuam para Slegers

O clima no Emirates Stadium ficou tenso após o apito final neste domingo, quando a torcida do Arsenal manifestou sua insatisfação com o empate por 0 a 0 diante do West Ham. Foi o sexto empate consecutivo da equipe em casa pelo campeonato, um dado que evidencia a distância crescente entre as expectativas em torno do time e seu desempenho atual sob o comando de Renee Slegers.

O resultado veio após uma derrota dura para o OL Lyonnes em uma competição europeia e aumentou ainda mais a pressão sobre a comissão técnica. Apesar de contar com um elenco repleto de estrelas, o Arsenal não conseguiu superar a defesa resistente do West Ham.

Frustrada, Slegers foi direta ao avaliar a atuação após a partida. “Não é bom o suficiente”, disse à BBC Sport. “É claro que foi o nono jogo desta sequência. Foi uma sequência longa para nós, com pouco tempo entre as partidas, mas isso não é desculpa. Já falamos sobre isso como grupo: não entramos em campo com energia suficiente. O jogo se desenrola da mesma forma que tem acontecido no Emirates.”

Marca de Williamson fica em segundo plano

A tarde deveria ter sido de celebração para Leah Williamson, capitã da equipe em sua 300ª partida pelo clube. Mas a marca foi ofuscada por uma atuação apagada do Arsenal, que teve dificuldades para encontrar seu ritmo no início do empate sem gols. Lisa Baum também precisou deixar o jogo por problemas respiratórios. Embora o empate tenha ampliado para 25 partidas a série invicta do Arsenal em casa pelo campeonato, Slegers terá toda a pausa para os jogos de seleções para refletir sobre mais um resultado frustrante.

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O West Ham quase abriu o placar no início, quando uma cabeçada de Viviane Asseyi foi afastada em cima da linha. A tentativa do Arsenal de ganhar embalo foi então prejudicada por um episódio médico preocupante envolvendo Baum. A jogadora caiu longe da bola com dificuldades para respirar e precisou de atendimento prolongado em campo. A partida ficou interrompida por vários minutos enquanto a equipe médica cuidava dela, até que foi retirada de maca, tornando ainda mais sombrio um primeiro tempo difícil.

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Falta de precisão nas finalizações custa caro ao Arsenal

Slegers tentou dar novo impulso à equipe no intervalo, colocando Kyra Cooney-Cross no lugar de Georgia Stanway, mas o gol continuou sem sair. Frida Maanum chegou perto, mas acertou apenas a rede pelo lado de fora, enquanto uma finalização perigosa de Caitlin Foord passou por pouco.

A trave também impediu o gol das donas da casa: Cooney-Cross a acertou em um período agitado do segundo tempo. E, quando a goleira do West Ham, Constance Picaud, soltou a bola após um chute forte de Foord, nenhuma atacante do Arsenal reagiu rápido o bastante para aproveitar o rebote.

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Arsenal terá desafios difíceis após sequência decepcionante em casa

O apito final foi recebido com uma série de vaias das arquibancadas, enquanto continuava a sequência do Arsenal sem vitórias no estádio que é sua principal casa nesta temporada. A equipe soma agora 15 pontos e ocupa a sexta posição, oito pontos atrás do terceiro colocado. O Arsenal tentará se recuperar na visita ao Everton em 11 de dezembro, antes de viajar à Itália para enfrentar a Inter pela Champions League.