Dificuldades em casa continuam para Slegers
O clima no Emirates Stadium ficou tenso após o apito final neste domingo, quando a torcida do Arsenal manifestou sua insatisfação com o empate por 0 a 0 diante do West Ham. Foi o sexto empate consecutivo da equipe em casa pelo campeonato, um dado que evidencia a distância crescente entre as expectativas em torno do time e seu desempenho atual sob o comando de Renee Slegers.
O resultado veio após uma derrota dura para o OL Lyonnes em uma competição europeia e aumentou ainda mais a pressão sobre a comissão técnica. Apesar de contar com um elenco repleto de estrelas, o Arsenal não conseguiu superar a defesa resistente do West Ham.
Frustrada, Slegers foi direta ao avaliar a atuação após a partida. “Não é bom o suficiente”, disse à BBC Sport. “É claro que foi o nono jogo desta sequência. Foi uma sequência longa para nós, com pouco tempo entre as partidas, mas isso não é desculpa. Já falamos sobre isso como grupo: não entramos em campo com energia suficiente. O jogo se desenrola da mesma forma que tem acontecido no Emirates.”
Marca de Williamson fica em segundo plano
A tarde deveria ter sido de celebração para Leah Williamson, capitã da equipe em sua 300ª partida pelo clube. Mas a marca foi ofuscada por uma atuação apagada do Arsenal, que teve dificuldades para encontrar seu ritmo no início do empate sem gols. Lisa Baum também precisou deixar o jogo por problemas respiratórios. Embora o empate tenha ampliado para 25 partidas a série invicta do Arsenal em casa pelo campeonato, Slegers terá toda a pausa para os jogos de seleções para refletir sobre mais um resultado frustrante.
O West Ham quase abriu o placar no início, quando uma cabeçada de Viviane Asseyi foi afastada em cima da linha. A tentativa do Arsenal de ganhar embalo foi então prejudicada por um episódio médico preocupante envolvendo Baum. A jogadora caiu longe da bola com dificuldades para respirar e precisou de atendimento prolongado em campo. A partida ficou interrompida por vários minutos enquanto a equipe médica cuidava dela, até que foi retirada de maca, tornando ainda mais sombrio um primeiro tempo difícil.
Tópicos relacionados
Falta de precisão nas finalizações custa caro ao Arsenal
Slegers tentou dar novo impulso à equipe no intervalo, colocando Kyra Cooney-Cross no lugar de Georgia Stanway, mas o gol continuou sem sair. Frida Maanum chegou perto, mas acertou apenas a rede pelo lado de fora, enquanto uma finalização perigosa de Caitlin Foord passou por pouco.
A trave também impediu o gol das donas da casa: Cooney-Cross a acertou em um período agitado do segundo tempo. E, quando a goleira do West Ham, Constance Picaud, soltou a bola após um chute forte de Foord, nenhuma atacante do Arsenal reagiu rápido o bastante para aproveitar o rebote.
Arsenal terá desafios difíceis após sequência decepcionante em casa
O apito final foi recebido com uma série de vaias das arquibancadas, enquanto continuava a sequência do Arsenal sem vitórias no estádio que é sua principal casa nesta temporada. A equipe soma agora 15 pontos e ocupa a sexta posição, oito pontos atrás do terceiro colocado. O Arsenal tentará se recuperar na visita ao Everton em 11 de dezembro, antes de viajar à Itália para enfrentar a Inter pela Champions League.