À margem da Bastian-Schweinsteiger-Cup, um torneio solidário de golfe, o antigo guarda-redes do FCB e da seleção expressou junto da BR24 ceticismo quanto a uma rápida mudança sob o recém-nomeado novo selecionador nacional.

"Pessoalmente, acredito que não é assim tão simples como muitos imaginam. Acho que os problemas são, de facto, mais profundos", explicou Kahn. Em vez disso, Klopp terá primeiro de se confrontar com questões fundamentais.

"Que jogadores se pretende desenvolver nos próximos anos? Que jogadores se quer, afinal, ter? Como se quer jogar futebol?", prosseguiu o antigo guarda-redes e presidente do Bayern Munique.

Ainda assim, Klopp é um "homem muito experiente, que certamente pode fazer bastante a diferença", afirmou Kahn. Também o ex-companheiro de equipa Schweinsteiger parte do princípio de que a DFB fez a escolha certa com o técnico de 59 anos. "Será uma tarefa para ele, sem dúvida, mas ele é um treinador excelente. Acho que Jürgen Klopp é o treinador certo para a situação atual."

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Jürgen Klopp sucede a Julian Nagelsmann na DFB

Klopp tinha sido oficialmente apresentado na sexta-feira passada pela DFB como novo selecionador nacional. Sucede a Julian Nagelsmann, que deixou o cargo na sequência da humilhante eliminação nos 16 avos de final do Mundial de 2026 frente ao Paraguai.

Klopp vai orientar a equipa pela primeira vez na estreia na Liga das Nações, a 24 de setembro, em Amesterdão, frente aos Países Baixos. Até 4 de outubro, seguem-se mais três jogos.