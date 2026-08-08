A escolha de Bruno Guimarães pela camisa número 39 no Arsenal não foi uma decisão aleatória nem uma simples preferência pessoal, mas está ligada a uma história humana comovente que remonta aos primeiros anos de sua carreira e que carrega, em seus detalhes, muita luta, ambição e lealdade à sua família.

O meia brasileiro concluiu sua transferência para o Arsenal neste verão, vindo do Newcastle United, em uma negociação avaliada em 75 milhões de libras esterlinas, para iniciar um novo capítulo em sua carreira após anos em que deixou uma marca evidente com o Newcastle.

Guimarães foi um dos principais destaques do Newcastle desde que se juntou à equipe, vindo do Lyon, da França, em 2022, e rapidamente se tornou uma das peças fundamentais do elenco, além de se tornar um dos jogadores mais queridos pela torcida do clube.

Durante seu período em Tyneside, o meia brasileiro disputou 195 partidas com a camisa do Newcastle e conseguiu contribuir para levar a equipe à conquista da Copa da Liga Inglesa, a "Carabao Cup", em 2025, garantindo ao clube seu primeiro título em 70 anos.

E agora, Guimarães, de 28 anos, inicia um novo desafio com o Arsenal, tendo diante dos olhos um objetivo claro: brigar por títulos e ajudar o clube a manter o título da Premier League por duas temporadas consecutivas.

Mas, para além de seu valor técnico, há outro detalhe que chamará a atenção da torcida do Arsenal ao ver o astro brasileiro com a camisa de seu novo time: sua escolha de vestir o número 39.

Por que Guimarães escolheu o número 39?

O número 39 está ligado a uma história muito especial na vida de Bruno Guimarães, pois o acompanha desde seus primeiros passos no futebol, quando era um jovem jogador emprestado ao Athletico Paranaense, do Brasil.

Desde então, o número se tornou parte de sua identidade futebolística, e ele continuou a vesti-lo até se transformar em um dos principais meias do Brasil e da Europa.

Em fevereiro de 2023, Guimarães falou sobre o motivo de seu apego a esse número, explicando que não o encara como um mero número nas costas da camisa, mas o considera um símbolo de sua carreira, de sua vida e de sua família.

Guimarães disse, em declarações reproduzidas pelo jornal britânico "The Sun" : "Esse número conta uma história mais bonita do que as palavras conseguem expressar; é o número 39. Sei que as pessoas o veem como um número estranho para um jogador de futebol, mas para mim é um número especial. Na verdade, é mais do que isso; é um número mágico".

E acrescentou: "O número 39 me deu tudo na vida; foi ele que me levou ao Newcastle, foi ele que me proporcionou comida e roupas e cobriu os custos das viagens de ônibus que duravam três horas, em busca da realização do meu sonho".

O número do carro de seu pai guarda o segredo da história

Por trás do número 39 há uma história familiar que revela um lado diferente da vida do astro brasileiro, pois a escolha desse número remonta a seu pai, que trabalhava como motorista de táxi no Rio de Janeiro.

O táxi em que o pai de Guimarães trabalhava tinha o número 39, e por isso esse número passou a estar associado, na mente do jogador, a seu pai e aos anos que a família viveu durante a jornada em busca de uma vida melhor e da realização de seu sonho no futebol.

Guimarães disse sobre isso: "O número 39 era o número do táxi em que meu pai trabalhava no Rio de Janeiro".

A partir daí, o número que pode parecer estranho para muitos torcedores de futebol se transformou em um símbolo pessoal para Guimarães, que resume anos de sacrifício, trabalho e busca pelo sonho de chegar ao topo.

E após anos vestindo o número 39 em diferentes etapas de sua carreira, Guimarães continua a carregar o mesmo número no Arsenal, mantendo a camisa ligada a uma história que começou nas ruas do Rio de Janeiro e terminou com um dos principais meias do futebol europeu.

Assim, o número 39 que aparecerá nas costas da camisa de Guimarães no Arsenal não representa apenas uma escolha incomum, mas carrega, para o jogador brasileiro, a memória de seu pai, o início de sua jornada e as circunstâncias que o ajudaram a chegar à posição que ocupa hoje.