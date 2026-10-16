O confronto entre LaLiga e Real Madrid não dá sinais de arrefecer, mais especificamente entre Javier Tebas e Florentino Pérez, em meio a um conflito permanente entre as duas partes, que ganhou um novo capítulo na última sexta-feira, depois que o presidente da LaLiga comparou o modo de atuação do canal de televisão do Real Madrid aos mecanismos de propaganda nazista. O clube reagiu exigindo sua renúncia imediata, antes de Tebas lançar um contra-ataque, acusando seus adversários de tentarem intimidá-lo.

Tebas afirmou que seu cargo exige independência, e não passividade diante do que descreveu como injustiça, nem silêncio frente aos ataques repetidos e ofensivos promovidos pelo canal de televisão do Real Madrid.

Em contrapartida, o clube considerou que as declarações do presidente da LaLiga são ofensivas e graves, e atingem sua reputação, a de sua diretoria e a de seu canal.

O canal de televisão do Real Madrid, "RMTV", transformou-se em um dos principais palcos do conflito, depois que o clube passou a utilizá-lo para denunciar o que considera ataques contínuos contra si, incluindo o caso Negreira, as decisões de arbitragem e as posições da LaLiga, entre elas os horários das partidas.

Enquanto o Real Madrid considera seu canal um meio de se defender, outros clubes e instituições entendem que ele se converteu em uma ferramenta de ataque e de pressão sobre os árbitros.

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As críticas não começaram com a escalada mais recente, já que o canal é objeto de polêmica há anos. O Atlético de Madrid foi um dos primeiros clubes a atacar sua linha de atuação, acusando-o de influenciar negativamente a competição e de criar um ambiente de pressão sobre os árbitros.

Tebas também questionou até que ponto as práticas do canal estão em conformidade com as regras do fair play, perguntando se deveria receber uma licença nacional e apontando que as reportagens que antecedem as partidas, com as frases e imagens em preto e branco que incluem, levantam dúvidas sobre a natureza do papel que desempenha.

Ainda assim, ele esclareceu que não pode afirmar com certeza que essas práticas realmente influenciaram a competição, nem determinar quais são as intenções do Real Madrid ao divulgar tais materiais.

A crise se intensificou em 2024, quando começaram movimentações para enfrentar o que clubes e instituições consideravam excessos do canal, entre pedidos de revisão de sua licença e queixas formais contra seu conteúdo.

O Sevilla foi um dos principais clubes a recorrer ao Comitê de Disciplina, alegando que essas práticas prejudicam o futebol espanhol, lançam dúvidas sobre a integridade da competição e a honra dos árbitros, e têm como objetivo influenciar determinados árbitros antes de eles apitarem as partidas.

A queixa do Sevilla levou à abertura de uma investigação, mas ela não resultou em punições, e o canal do Real Madrid superou seu primeiro teste jurídico sem medidas disciplinares contra si.

A LaLiga deu continuidade às suas ações pelos tribunais comuns, fora do âmbito esportivo.

Apesar de o caso ter sido inicialmente rejeitado com base na liberdade de expressão, o Tribunal Administrativo Central nº 4 de Madrid reabriu o processo em 2025, segundo o que Tebas anunciou posteriormente, sem que tenham surgido novos desdobramentos públicos a respeito desde então.

A indignação se estendeu a outros clubes e aos árbitros, e ficou evidente durante a primeira grande reunião promovida por Rafael Louzán, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, com os clubes da primeira e da segunda divisão e representantes da arbitragem.

Durante o encontro, José María del Nido Carrasco, presidente do Sevilla, Enrique Cerezo e Miguel Ángel Gil Marín, do Atlético de Madrid, destacaram-se entre as principais vozes a exigir que o canal fosse responsabilizado e que suas práticas tivessem um fim.

Tebas somou-se publicamente aos que pediam punição ao Real Madrid por causa dos vídeos do canal, mas essas movimentações não conseguiram impor sanções ao clube.

A intensidade da disputa não diminuiu nem mesmo após a mudança na liderança do Comitê Técnico de Árbitros. Ao contrário, o confronto atingiu seu ponto máximo em maio passado, quando Florentino Pérez elevou o tom das críticas à arbitragem, alegando que o Real Madrid foi vítima de injustiças ao longo de anos e apontando que o clube perdeu títulos e pontos por causa do que descreveu como corrupção sistemática no sistema de arbitragem.

Pérez disse que a equipe foi privada de títulos no Campeonato Espanhol e acrescentou que os próprios árbitros continuam cometendo os mesmos erros, alegando que seu time perdeu entre 16 e 18 pontos ao longo da temporada.

Suas declarações provocaram uma reação das entidades representativas dos árbitros, que apresentaram queixas contra o Real Madrid, seu presidente e seu canal de televisão à Comissão Antiviolência e ao Comitê de Disciplina.

Mas a Comissão Antiviolência não abriu investigação, enquanto o jornal "AS" informou que o Comitê de Disciplina caminha para arquivar o caso.

O jornal citou fontes internas da federação segundo as quais punir o clube por causa de declarações transmitidas por seu canal de televisão continua sendo algo extremamente difícil dentro das regras atuais, e que a adoção de medidas desse tipo poderia exigir uma alteração nos regulamentos.

Essas dificuldades, de acordo com as mesmas fontes, baseiam-se na proteção oferecida pela liberdade de expressão, o que torna qualquer ação contra o canal suscetível de fracassar, a não ser que existam bases jurídicas claras que permitam a aplicação de sanções.

No capítulo mais recente da crise, Tebas provocou grande polêmica na manhã de sexta-feira ao comparar o modo de atuação do canal do Real Madrid aos mecanismos de propaganda utilizados por Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista, apontando o que descreveu como repetição sistemática, construção de uma imagem do inimigo e submissão dos fatos a uma narrativa determinada.

Tebas esclareceu que sua comparação se referia aos métodos de propaganda, e não à ideologia nazista nem aos torcedores do Real Madrid, em uma tentativa de separar sua crítica ao modo de funcionamento do canal do clube e de seus torcedores.

Mas o Real Madrid rejeitou esse esclarecimento e classificou suas declarações como inaceitáveis e extremamente graves, considerando que a comparação com a propaganda nazista visa manchar a reputação do clube, de sua diretoria e de seu canal de televisão.

Assim, o canal do Real Madrid voltou ao centro do conflito entre Tebas e Pérez, depois que as críticas mútuas passaram de uma divergência sobre arbitragem e gestão da competição para um confronto aberto sobre os limites da liberdade de expressão, a responsabilidade das instituições esportivas e a possibilidade