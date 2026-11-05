Amorim avalia despedida de Ronaldo
Amorim fez uma avaliação sincera da decisão de Ronaldo de se afastar da seleção portuguesa após um período turbulento para o veterano atacante. A notícia veio a público em 5 de novembro de 2026, encerrando uma trajetória de 23 anos na qual o ex-ídolo de Manchester United e Real Madrid se tornou o maior artilheiro da história do futebol de seleções. A despedida, porém, foi ofuscada por um sério desentendimento entre o jogador e o técnico da seleção, Jorge Jesus, o que deixou um clima de desconforto em torno do fim de sua carreira.
Em entrevista à Sky Sport antes do confronto do Milan com o Ferencvaros pela Liga Europa, Amorim refletiu sobre a situação com respeito e pesar. “Não é a melhor maneira de encerrar sua carreira na seleção, mas o que ele fez pelo nosso país está claro para todos”, afirmou o técnico do Milan. Ele destacou o enorme impacto cultural do vencedor de cinco Bolas de Ouro: “O mundo inteiro o conhece. O futebol é uma janela, e muitas pessoas conhecem Portugal por meio de Ronaldo. Ele jogou ao lado de muitos jogadores importantes. Mesmo depois de se aposentar, continuará contribuindo para o nosso país fora de campo.”
Um legado lendário, mas manchado
Ronaldo deixa o futebol de seleções com números impressionantes: 146 gols e 234 partidas, além de ter levado Portugal ao título da Eurocopa de 2016 e a duas conquistas da Liga das Nações. Apesar desses momentos de glória, críticos sugeriram que o jogador de 41 anos pode ter manchado seu legado na seleção por não ter se despedido antes. O recente desentendimento com Jesus, após Ronaldo deixar a concentração antes de uma partida contra a Dinamarca, resultou em uma suspensão de 30 dias imposta pela federação pouco antes do anúncio definitivo.
A FPF já indicou que deseja organizar uma homenagem à altura para garantir que o homem que marcou uma era do futebol português não se despeça em um clima tão amargo. Ao longo de seus 23 anos de glórias e decepções, Ronaldo mostrou-se um competidor exemplar, levando Portugal à elite mundial. Embora o fim de sua trajetória pela seleção tenha sido marcado por conflitos internos, sua condição de maior jogador da história do país permanece incontestada entre seus pares e ex-companheiros de equipe, como Amorim, que agora volta toda a sua atenção à busca do Milan por títulos.
O impacto comercial da saída de CR7
A aposentadoria de Ronaldo da seleção representa um grande golpe comercial para Portugal. O especialista em marketing esportivo Daniel Sa descreveu o atacante como o maior ativo individual já associado à seleção. Um estudo de 2025 do IPAM avaliou a marca CR7 em 850 milhões de euros, um aumento de 325% em relação a 2020, destacando sua enorme influência na imagem global de Portugal, na capacidade de atrair patrocinadores e no alcance nas redes sociais.
Sa, porém, não espera um colapso financeiro imediato para a Federação Portuguesa de Futebol, já que os contratos de patrocínio existentes estão ligados principalmente à seleção, e não a jogadores individuais. Os maiores desafios serão as vendas de camisas, especialmente a icônica camisa 7 de Ronaldo, e a demanda internacional por ingressos. Ele defendeu que Portugal não procure “o próximo Ronaldo”, mas construa uma identidade coletiva capaz de preservar a força comercial e o apelo global que o astro ajudou a estabelecer.