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Mohamed Saeed
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“Não é a melhor maneira de terminar!”: Ruben Amorim reage à aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção, enquanto o ídolo de Portugal encerra um capítulo histórico

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Ruben Amorim admitiu que as circunstâncias da aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção de Portugal estão longe de ser ideais, após a decisão do lendário atacante de deixar a equipe nacional. O técnico do AC Milan comentou a saída do jogador do Al-Nassr justamente quando o clube se prepara para um confronto europeu decisivo.

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Amorim avalia despedida de Ronaldo

AC Milan v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Amorim fez uma avaliação sincera da decisão de Ronaldo de se afastar da seleção portuguesa após um período turbulento para o veterano atacante. A notícia veio a público em 5 de novembro de 2026, encerrando uma trajetória de 23 anos na qual o ex-ídolo de Manchester United e Real Madrid se tornou o maior artilheiro da história do futebol de seleções. A despedida, porém, foi ofuscada por um sério desentendimento entre o jogador e o técnico da seleção, Jorge Jesus, o que deixou um clima de desconforto em torno do fim de sua carreira.

Em entrevista à Sky Sport antes do confronto do Milan com o Ferencvaros pela Liga Europa, Amorim refletiu sobre a situação com respeito e pesar. “Não é a melhor maneira de encerrar sua carreira na seleção, mas o que ele fez pelo nosso país está claro para todos”, afirmou o técnico do Milan. Ele destacou o enorme impacto cultural do vencedor de cinco Bolas de Ouro: “O mundo inteiro o conhece. O futebol é uma janela, e muitas pessoas conhecem Portugal por meio de Ronaldo. Ele jogou ao lado de muitos jogadores importantes. Mesmo depois de se aposentar, continuará contribuindo para o nosso país fora de campo.”

Um legado lendário, mas manchado

Ronaldo deixa o futebol de seleções com números impressionantes: 146 gols e 234 partidas, além de ter levado Portugal ao título da Eurocopa de 2016 e a duas conquistas da Liga das Nações. Apesar desses momentos de glória, críticos sugeriram que o jogador de 41 anos pode ter manchado seu legado na seleção por não ter se despedido antes. O recente desentendimento com Jesus, após Ronaldo deixar a concentração antes de uma partida contra a Dinamarca, resultou em uma suspensão de 30 dias imposta pela federação pouco antes do anúncio definitivo.

A FPF já indicou que deseja organizar uma homenagem à altura para garantir que o homem que marcou uma era do futebol português não se despeça em um clima tão amargo. Ao longo de seus 23 anos de glórias e decepções, Ronaldo mostrou-se um competidor exemplar, levando Portugal à elite mundial. Embora o fim de sua trajetória pela seleção tenha sido marcado por conflitos internos, sua condição de maior jogador da história do país permanece incontestada entre seus pares e ex-companheiros de equipe, como Amorim, que agora volta toda a sua atenção à busca do Milan por títulos.

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O impacto comercial da saída de CR7

A aposentadoria de Ronaldo da seleção representa um grande golpe comercial para Portugal. O especialista em marketing esportivo Daniel Sa descreveu o atacante como o maior ativo individual já associado à seleção. Um estudo de 2025 do IPAM avaliou a marca CR7 em 850 milhões de euros, um aumento de 325% em relação a 2020, destacando sua enorme influência na imagem global de Portugal, na capacidade de atrair patrocinadores e no alcance nas redes sociais.

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Sa, porém, não espera um colapso financeiro imediato para a Federação Portuguesa de Futebol, já que os contratos de patrocínio existentes estão ligados principalmente à seleção, e não a jogadores individuais. Os maiores desafios serão as vendas de camisas, especialmente a icônica camisa 7 de Ronaldo, e a demanda internacional por ingressos. Ele defendeu que Portugal não procure “o próximo Ronaldo”, mas construa uma identidade coletiva capaz de preservar a força comercial e o apelo global que o astro ajudou a estabelecer.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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