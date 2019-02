“Não duvido do que sou capaz”, diz Volpi após empate do São Paulo

O goleiro foi o grande destaque no empate sem gols contra o RB Brasil, pelo Campeonato Paulista

Tiago Volpi foi muito criticado após a falha em um dos gols sofridos na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, na última semana. Neste domingo (24), entretanto, o goleiro do São Paulo foi o grande destaque no empate sem gols com o RB Brasil, no qual o Tricolor jogou boa parte do tempo com um atleta a menos depois da expulsão do uruguaio Gonzalo Carneiro.

E se o resultado não foi bom para o Tricolor, que segue ainda fora da zona de classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista, serviu ao menos para dar mais confiança para o goleiro, que vibrou com a exibição.

"Acho que a nossa posição, às vezes somos muito crucificados por jogos não tão bons e daqui a pouco vem um jogo como o de hoje e somos exaltados", disse após o jogo. "A confiança é sempre a mesma. É o começo de um trabalho e não podemos duvidar do que somos capazes (...) A última semana foi complicada, mas a gente tem que estar sempre com a cabeça boa".

How to make a pie chart from your data. Please take my survey now