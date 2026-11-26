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O Milan voltou ao palco de uma de suas conquistas mais marcantes para um confronto decisivo pela Liga Europa na capital grega. Ídolo do clube, Filippo Inzaghi relembrou a noite de 2007 em que seus dois gols garantiram o título europeu diante do Liverpool.

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De volta ao palco do triunfo

Enquanto o atual elenco do Milan desembarca em Atenas para um jogo decisivo em uma competição continental, as lembranças do título da Champions League de 2007 voltam à tona. Inzaghi, cujo faro de gol marcou aquela era, falou sobre a emoção de retornar à cidade onde alcançou o auge do futebol de clubes. O Milan vive uma situação delicada na Liga Europa, com apenas três pontos após quatro jogos, enquanto o próximo adversário, o Olympiacos, segue invicto e tem dez pontos .

“Vivi uma das maiores noites da minha carreira em Atenas. É uma cidade que associo a lembranças especiais e, por isso, sempre terá um lugar especial no meu coração”, disse Inzaghi à La Gazzetta dello Sport.

Os dez dias sem dormir de um campeão

A final de 2007 tinha um significado imenso para o Milan, que buscava se redimir após a dolorosa derrota para o Liverpool na decisão da Champions League de 2005. Naquela ocasião, o Milan abriu 3 a 0 no primeiro tempo, mas o Liverpool protagonizou uma reação impressionante em Istambul e venceu nos pênaltis.

Ao recordar a preparação para a decisão de 2007, Inzaghi disse: “Lembro da espera pelo jogo. Sabia como aquela final era importante e sentia que poderia ser uma noite especial”. Já na partida, apontou o segundo gol como seu momento favorito: “O segundo gol foi o melhor, o momento em que percebi que o troféu estava realmente perto”. A intensidade daquela ocasião foi tamanha que Inzaghi ainda tinha dificuldade para assimilar o que havia conquistado muito depois do fim das comemorações.

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“Não dormi por dez dias. Acordava no meio da noite pensando que a final e meus gols tinham sido um sonho”, revelou o ex-jogador da seleção italiana.

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Os títulos da Copa do Mundo e da Champions League

Além do sucesso pelo clube, Inzaghi conquistou a Copa do Mundo com a Itália em 2006, o título mais recente da seleção italiana no torneio. O atacante contribuiu para aquela campanha com um gol na vitória da Itália sobre a República Tcheca na fase de grupos. Essas conquistas frequentemente levam à pergunta sobre qual delas tem mais importância para ele.

“São duas lembranças diferentes, porque ambas enriqueceram minha carreira no futebol. Ganhar uma Copa do Mundo é a maior honra para qualquer jogador. Atenas, porém, teve um significado especial para a história do Milan. Vínhamos de uma final decepcionante, à qual assisti das arquibancadas, mas, dessa vez, eu estava em campo e pude contribuir para a vitória. O destino me deu uma segunda chance, e tudo aconteceu como sabemos. Ainda assim, não consigo colocar essas duas noites gloriosas em ordem de importância, porque cada conquista tem um significado diferente para mim”, explicou Inzaghi.

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Um recado ao Milan de hoje

Deixando as lembranças pessoais de lado para falar dos desafios atuais do Milan, Inzaghi pediu uma reação do elenco antes da partida no Estádio Georgios Karaiskakis. O Milan ocupa a 28ª posição na Liga Europa, fora da zona de classificação para a próxima fase. Por isso, vencer o confronto de hoje é fundamental para recuperar as chances de avançar na competição.

“Passei anos extraordinários no Milan. A ligação com os torcedores nasceu dos gols e das vitórias, mas também do empenho que sempre procurei demonstrar. Saber que tudo isso resistiu ao tempo significa muito para mim. Espero que encarem a partida com muita personalidade e voltem para casa depois de uma grande noite europeia. Sei o quanto aquela camisa significa e o quanto os torcedores esperam de um jogo como esse. Espero que o time possa lhes dar alegria e uma vitória”, concluiu Inzaghi.