Em uma noite em que o sono não encontrou caminho até ele, o astro do Atlético de Madrid, Álex Baena, rompeu o silêncio para expressar a dimensão da dor e da raiva deixadas pela derrota diante do Barcelona, depois que sua equipe desperdiçou uma oportunidade de ouro de assumir a liderança do Campeonato Espanhol antes do período de pausa para as seleções.

O Atlético de Madrid desperdiçou a chance de liderar La Liga em uma partida na qual esteve mais perto da vitória por todos os critérios. A equipe de Cholo Simeone fez um primeiro tempo brilhante, descrito por Baena como "o melhor primeiro tempo desde que cheguei ao clube", criando diversas oportunidades claras que poderiam ter decidido o confronto cedo e ampliado sua vantagem.

Mas, depois de desperdiçar essas chances, as forças dos jogadores do Atlético se esvaíram, e o cansaço tomou conta deles no segundo tempo, antes que a qualidade do Barcelona decidisse o resultado. Fermín, que estava no auge de sua inspiração goleadora, completou a reação de sua equipe, e o time de Hansi Flick conseguiu manter a liderança da tabela.

Durante sua participação no programa "El Larguero", com Manu Carreño, pela rádio "Cadena SER", na noite de segunda-feira, Baena lamentou profundamente essa oportunidade perdida, afirmando que sua equipe merecia a vitória.

Baena disse: "Fizemos o nosso melhor primeiro tempo em muito tempo, e tivemos chances muito mais claras do que eles, mas não as aproveitamos. Merecíamos vencer".

A derrota no estádio de Vallecas não foi apenas a perda de três pontos para o astro de Roquetas de Mar, mas deixou uma marca psicológica profunda, que o deixou incapaz de dormir.

Baena admitiu com notável sinceridade: "Não dormi a noite toda porque fui para a cama com raiva".

Nem mesmo a expulsão de Marcos Llorente, e os eventos emocionantes que se seguiram na partida, conseguiram fazer Baena dormir tranquilo, após uma noite que descreveu como uma das mais difíceis desde que chegou ao Atlético de Madrid.

Na entrevista completa ao "El Larguero", Baena também relembrou memórias da Copa do Mundo e falou sobre o momento difícil que vive seu companheiro Julián Álvarez após um verão turbulento, no qual até seus colegas de equipe criticaram a maneira como o jogador do Celta de Vigo foi tratado.

A mensagem de Baena foi clara: o Atlético de Madrid foi melhor e esteve muito perto do topo, mas o futebol só reconhece quem aproveita as oportunidades. E, desta vez, o arrependimento foi grande demais para permitir que ele dormisse.