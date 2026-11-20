As duras críticas à forma de jogar da própria equipe após o duelo de líderes da liga tiveram consequências para Lena Lattwein, ex-jogadora de seleção do VfL Wolfsburg, da Bundesliga.
Como explicou o técnico Stephan Lerch nesta sexta-feira, a meio-campista foi cortada da lista de relacionadas para o jogo fora de casa contra o RB Leipzig, no domingo (às 16h).
"A forma de crítica que ela escolheu não deve vir a público. Para isso, criamos deliberadamente espaços internos", disse Lerch. O técnico também mencionou uma conversa "construtiva" que teve com a diretora Vanessa Bernauer e Lattwein no início da semana, na qual a jogadora pediu desculpas. Na visão dele, "o assunto está resolvido".
"A livre expressão de opiniões, o feedback sincero e o diálogo são muito importantes para nós e pilares da cultura da nossa equipe", ressaltou Lerch. Jogadoras "que pensam junto, questionam as coisas de forma crítica e assumem responsabilidade pelo caminho coletivo" são bem-vindas, mas a atitude de Lattwein "contraria os valores que vivemos no VfL".
Após a derrota por 4 a 1 em casa para o FC Bayern, vencedor da dobradinha, no sábado, Lattwein, de 26 anos, reclamou, entre outras coisas: "Estou convencida de que há muito potencial na equipe. Mas, infelizmente, vejo pouca evolução na forma de jogar nos últimos anos".
Segundo ela, seria possível "tirar mais da equipe, e eu gostaria muito que algo acontecesse nesse sentido, mas, no momento, simplesmente não estamos conseguindo". Na Bundesliga, após dez rodadas, o VfL, principal perseguidor do Bayern, já está seis pontos atrás do clube de Munique, campeão de edições consecutivas.