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Cristiano Ronaldo PortugalIMAGO / Ball Raw Images
Marko Brkic
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"Não desse jeito": Ronaldo, após polêmica com sua saída, perto do fim da carreira por Portugal?

Liga das Nações A
Portugal x Noruega
Portugal
Noruega
C. Ronaldo

Após o drama da partida, a pergunta sobre um possível fim de carreira de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa fica cada vez mais alta.

Se dependesse de Bruno Fernandes, Ronaldo teria merecido uma despedida diferente. "Se Cris quiser encerrar sua carreira na seleção, então deveria fazer isso com uma grande festa, e não desta maneira. Porque ele merece isso e é isso que vale. Afinal, ele é o maior ícone do nosso futebol e do nosso país", disse o meio-campista do Manchester United ao portal B24.

Ronaldo havia deixado a seleção portuguesa na quarta-feira, imediatamente antes da partida fora de casa contra a Dinamarca (4 a 2), em meio à disputa com o técnico da Selecao, Jorge Jesus, e por isso ficou fora do duelo da Nations League. Pouco depois, o campeão europeu de 2016 anunciou em uma publicação no Instagram que revelará, "no devido tempo", a "verdade sobre os motivos da minha saída da seleção". À equipe, ele sempre se dedicou "com toda a sua força", enfatizou Ronaldo.

Como foi a reação à saída de Ronaldo?

A profundidade do conflito já havia ficado evidente no dia seguinte: a icônica camisa 7 de Ronaldo foi entregue a Rafael Leao. Também houve reações duras por parte do círculo pessoal do astro. Sua irmã, Elma Aveiro, atacou publicamente o treinador da seleção. Ainda mais contundente foi o apresentador Piers Morgan, que chamou Jesus, de 72 anos, de "babaca arrogante".

No entanto, já começa a se desenhar uma possível reaproximação entre Ronaldo e o treinador da seleção. Segundo relatos da imprensa portuguesa, Jesus estaria disposto a uma conversa esclarecedora com o astro. O jornal A Bola chegou até a falar em uma possível "cúpula da paz". De acordo com a publicação, o técnico da seleção aceitou uma tentativa de mediação iniciada pela federação portuguesa.

Antes do jogo de volta contra a Noruega, no domingo, no Porto, Jesus falou com cautela sobre a situação. "Não se trata de ignorar Cristiano Ronaldo", ressaltou o treinador da seleção. "Ele é um símbolo da seleção e de Portugal. Depois do jogo, ainda haverá tempo suficiente para falar sobre isso."

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