Se dependesse de Bruno Fernandes, Ronaldo teria merecido uma despedida diferente. "Se Cris quiser encerrar sua carreira na seleção, então deveria fazer isso com uma grande festa, e não desta maneira. Porque ele merece isso e é isso que vale. Afinal, ele é o maior ícone do nosso futebol e do nosso país", disse o meio-campista do Manchester United ao portal B24.

Ronaldo havia deixado a seleção portuguesa na quarta-feira, imediatamente antes da partida fora de casa contra a Dinamarca (4 a 2), em meio à disputa com o técnico da Selecao, Jorge Jesus, e por isso ficou fora do duelo da Nations League. Pouco depois, o campeão europeu de 2016 anunciou em uma publicação no Instagram que revelará, "no devido tempo", a "verdade sobre os motivos da minha saída da seleção". À equipe, ele sempre se dedicou "com toda a sua força", enfatizou Ronaldo.

Como foi a reação à saída de Ronaldo?

A profundidade do conflito já havia ficado evidente no dia seguinte: a icônica camisa 7 de Ronaldo foi entregue a Rafael Leao. Também houve reações duras por parte do círculo pessoal do astro. Sua irmã, Elma Aveiro, atacou publicamente o treinador da seleção. Ainda mais contundente foi o apresentador Piers Morgan, que chamou Jesus, de 72 anos, de "babaca arrogante".

No entanto, já começa a se desenhar uma possível reaproximação entre Ronaldo e o treinador da seleção. Segundo relatos da imprensa portuguesa, Jesus estaria disposto a uma conversa esclarecedora com o astro. O jornal A Bola chegou até a falar em uma possível "cúpula da paz". De acordo com a publicação, o técnico da seleção aceitou uma tentativa de mediação iniciada pela federação portuguesa.

Antes do jogo de volta contra a Noruega, no domingo, no Porto, Jesus falou com cautela sobre a situação. "Não se trata de ignorar Cristiano Ronaldo", ressaltou o treinador da seleção. "Ele é um símbolo da seleção e de Portugal. Depois do jogo, ainda haverá tempo suficiente para falar sobre isso."