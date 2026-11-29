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A goleada por cinco gols do Barcelona sobre o Deportivo La Coruña não foi apenas mais uma vitória ampla no currículo do time. Ela virou a ocasião para Hansi Flick enviar uma série de recados importantes: o treinador falou com franqueza sobre a mentalidade de seus jogadores e os motivos das dificuldades em alguns momentos da partida, e revelou o que espera deles antes do aguardado duelo contra o Atlético de Madrid, numa semana que pode ter peso importante na disputa de LaLiga.

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Na entrevista coletiva após a partida, o treinador alemão abordou diversos temas: a necessidade de entrar forte nos jogos desde o primeiro minuto, sua leitura do desempenho ofensivo e do terceiro gol, sua posição sobre os gols sofridos e a derrota do Real Madrid, além dos elogios a Raphinha e de sua análise tática do próximo confronto contra o Atlético de Madrid.

Flick cobra uma mentalidade diferente

Flick mandou um recado claro sobre a necessidade de o Barcelona mostrar personalidade forte desde o início dos jogos, sobretudo depois de o time ter saído atrás no placar nas duas últimas partidas da liga. Segundo ele, o assunto foi discutido no vestiário.

“Temos que estar presentes em campo desde o primeiro segundo, e foi o que fizemos bem hoje”, afirmou.

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Ele, porém, não ignorou os minutos difíceis que se seguiram ao gol de empate. Explicou que o time sofreu um pouco por 5 ou 10 minutos, antes de retomar o controle, marcar o segundo gol e fazer uma partida excelente.

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O treinador alemão destacou o terceiro gol, que, para ele, representa a forma como quer que o Barcelona jogue: tocar a bola com calma entre os jogadores, depois inverter o jogo e obrigar o adversário a se mexer, para aproveitar os espaços que surgem.

Ele acrescentou que sua equipe tem a qualidade necessária para dominar os jogos, mas precisa de mais seriedade em certas situações e setores do campo. Ressaltou que mover a bola não basta: é preciso mover também o adversário, para que apareçam os espaços a serem explorados, algo que os jogadores executaram de forma brilhante no terceiro gol.

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Flick se disse muito feliz com o desempenho. Segundo ele, o Barcelona enfrentou algumas dificuldades no início da partida, mas impôs seu domínio nos 80 minutos restantes e mostrou um nível que justificou a vitória.

A derrota do Real Madrid

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Sobre os gols sofridos seguidamente, ao ser perguntado se estava tão irritado quanto após o jogo anterior, Flick explicou que desta vez a situação era diferente. Ele elogiou o estádio do Deportivo La Coruña, o ambiente incrível da torcida e a vontade dos donos da casa de fazer um grande jogo contra o Barcelona e de causar estragos.

Admitiu que o time poderia ter defendido melhor no lance do gol, mas frisou que a avaliação da partida não deve se limitar a esse momento. Para ele, é preciso considerar também a reação dos jogadores e a capacidade de retomar o controle, marcar o segundo gol e dominar o jogo.

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Flick também negou que a derrota do Real Madrid no dia anterior tenha influenciado suas escolhas para a escalação titular. Garantiu que os resultados dos rivais não determinam suas decisões e que do Barcelona se exige sempre a vitória.

Alerta antes do duelo com o Atlético

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Flick elogiou a atuação de Raphinha, autor de 3 gols, numa cena que lembrou o hat-trick de Lionel Messi na última visita do Barcelona ao Riazor, há 8 anos.

O treinador alemão classificou como algo louco o que o brasileiro vem fazendo. Revelou que conversou com ele após o jogo, em tom de brincadeira, sobre sua pressão constante e suas arrancadas intensas, perguntando por que ele não para de correr e de pressionar os adversários.

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Ele afirmou que esse é o estilo e a mentalidade de Raphinha. Destacou que o jogador tem enorme vontade de marcar gols e sabe se posicionar nas zonas em que se torna perigoso, aproveitando a presença de companheiros capazes de lhe fazer a bola chegar bem, e ressaltou que ele vive um momento excelente.

Flick comentou ainda o lance do primeiro gol, em que Dani Olmo quase marcou sem tocar na bola. Disse acreditar que o meio-campista espanhol a deixou passar de propósito, por ter decidido executar a jogada daquela forma, numa referência à sua inteligência e à capacidade de ler as situações.

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Sobre o aguardado confronto contra o Atlético de Madrid, na próxima quarta-feira, Flick se recusou a ver a vitória sobre o Deportivo La Coruña como garantia de repetir o bom resultado. Afirmou que a partida começará em 0 a 0 e que o adversário tem um time forte, comandado por Diego Simeone, a quem chamou de treinador fantástico.

O treinador alemão demonstrou grande respeito pelo trabalho de Simeone. Considerou inacreditável que ele siga por tantos anos no comando do Atlético mantendo a fome e a paixão para se dedicar ao clube, embora tenha admitido que lidar com ele e enfrentar seu time nunca é fácil.

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Flick classificou esta semana como muito importante, com um jogo a cada 3 dias, mas manteve o princípio de focar apenas na próxima partida e só depois pensar na seguinte. Disse esperar que os jogadores não tenham se cansado de ouvir sempre a mesma mensagem.

Por fim, lembrou que o Barcelona está atualmente 4 pontos à frente do Atlético de Madrid, mas que a 14ª rodada ainda é muito cedo, com 24 jogos pela frente e muitos pontos em disputa. Reforçou que o caminho rumo ao título ainda é longo e que a vitória sobre o Deportivo deve ser apenas um passo numa trajetória que ainda exige muito trabalho e concentração.