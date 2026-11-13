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Craig Bellamy fez um alerta duro ao elenco do País de Gales e afirmou que a Noruega estará sedenta por revanche no próximo confronto pela Liga das Nações. A seleção galesa conquistou uma vitória memorável sobre os escandinavos no mês passado e agora precisa repetir o feito em Oslo para afastar a ameaça iminente de rebaixamento.

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Bellamy detalha o plano para conter Haaland

País de Gales se prepara para um confronto decisivo pela Liga das Nações em Oslo neste sábado, e Bellamy sabe bem da ameaça representada por Erling Haaland. O goleador do Manchester City vive grande fase pelo clube e pela seleção nesta temporada e já marcou 17 gols. No entanto, Ben Davies e Ben Cabango conseguiram neutralizá-lo na vitória de Gales por 2 a 1 em Cardiff, há seis semanas, e Bellamy acredita que sua equipe pode repetir aquela atuação defensiva com uma postura agressiva.

“Avance para pressioná-lo e não deixe que ele dite o jogo”, disse Bellamy. “É mais fácil falar do que fazer. Você não pode deixá-lo ditar o jogo. Isso vale para todos os jogadores, na verdade, mas é muito mais difícil quando alguém pressiona de perto e não deixa você ter tempo com a bola. É uma responsabilidade coletiva, não apenas individual.”

Disciplina tática e atenção aos espaços

Gales conquistou uma vitória marcante por 2 a 1 no primeiro confronto, em Cardiff, em 1º de outubro, graças aos gols de Daniel James e Neco Williams, um antes e outro depois do gol de Oscar Bobb. O resultado deixou as duas equipes com três pontos na parte de baixo do Grupo A4: Gales está em terceiro, à frente da Noruega, quarta colocada, enquanto a Dinamarca ocupa o segundo lugar, com seis pontos, e Portugal lidera com folga e já garantiu vaga nas quartas de final com 12 pontos.

“É preciso levar em conta a distância entre Ethan [Ampadu] e Haaland”, explicou Bellamy. “Não se pode deixar muito espaço pelo meio, porque a bola vai chegar aos pés dele. É preciso manter as distâncias certas, posicionar-se de lado e estar atento às movimentações dele. Ele é capaz de enfrentar uma equipe, mas também está disposto a fazer essas corridas. Também é importante a forma como usamos a bola. Se a usarmos bem, construirmos nossas jogadas com posse de bola e avançarmos em campo, ele terá de trabalhar. Terá de correr e voltar.” Essa atenção minuciosa aos detalhes é essencial diante de um atacante tão goleador, o maior artilheiro da história da Liga das Nações, com 22 gols.

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À espera de uma reação da Noruega

Enquanto Gales comemorou a vitória em outubro, a Noruega passou por uma queda de rendimento incomum e sofreu três derrotas consecutivas por 2 a 1: duas para Portugal, líder do grupo, além do revés em Cardiff. É um contraste acentuado para uma equipe que tem sido bastante consistente nos últimos anos e chegou até às quartas de final da Copa do Mundo de 2026, antes de ser eliminada pela Inglaterra.

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“Tenho certeza de que eles vão querer isso [vingança], mas faz parte do futebol”, comentou Bellamy. “Acho que fomos apenas a terceira equipe a vencê-los em vários anos, o que mostra como têm sido consistentes. Agora são três derrotas seguidas, algo a que não estão acostumados. Se eu estivesse no lugar deles, minha mensagem seria para corrigir isso contra nós.”

A ameaça da Noruega a longo prazo permanece

Depois do confronto de sábado em Oslo, as duas seleções encerrarão suas campanhas na fase de grupos em 17 de novembro: Gales receberá Portugal, enquanto a Noruega viajará para enfrentar a Dinamarca. Apesar da situação delicada de ambas no Grupo A4, onde lutam para evitar o rebaixamento à Liga B, Bellamy continua admirando a estrutura da Noruega.

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“Eles estão evoluindo e, pela idade dos jogadores do elenco, continuarão competitivos por um bom tempo”, acrescentou Bellamy, técnico de Gales. “Há jovens jogadores noruegueses surgindo por toda parte. Eles têm atletas em clubes que conquistam títulos. Estamos falando de campeões da Champions League e da Premier League. Esses jogadores não vão se sentir diferentes quando chegarem à seleção e vão esperar vencer.”