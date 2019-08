"Não dá pra ter certeza que ele vai continuar no United", diz irmão de Pogba

Meio-campista francês tem sido especulado no Real Madrid e é um pedido particular de Zidane

O também jogador e irmão de Paul Pogba, Mathias participou do programa El Chiringuito e falou algumas coisas que podem preocupar o torcedor do . De acordo com Mathias, o meia dos Red Devils espera um movimento do .

"Não é impossível que Florentino contrate meu irmão. Não dá pra ter certeza que ele vai continuar no United. Até 2 de setembro tudo pode acontecer com Paul. O Madrid necessita tanto do futebol como da alegria de Pogba", disse Mathias.

O irmão do astro afirmou que o meio-campista quer sim deixar o Old Trafford para jogar sob as ordens de Zinedine Zidane no Real Madrid.

"Pogba quer se mudar. Na equipe que ele está agora não pode fazer de tudo. Todo o United estava separado de Mourinho, não é um bom exemplo. Se Zidane não tem as coisas que quer é difícil para ele... E falta meu irmão para ele", afirmou o irmão do atleta.