"Não acho que estejamos vendo uma queda massiva de rendimento", disse o ídolo dos Reds à Sky Sport: "O que vemos há um ano é provavelmente aquilo que ele é: um jogador de futebol decente."

Wirtz, que havia se transferido para o Mersey antes da temporada passada, seria "não um jogador que deveria valer 110 milhões de libras, mas alguém que provavelmente vale 50 a 60 milhões de libras, mais ou menos", explicou Carragher: "Decente, com bom domínio de bola. Não tenho certeza do que as pessoas esperam."

O ex-jogador de 48 anos já não vê mais espaço para ele na equipe. "O que se deve fazer com Wirtz?", perguntou Carragher, antes de explicar: "Essa ideia de que jogadores precisam de um ano para se adaptar à Premier League eu considero um mito."

Florian Wirtz é aconselhado a deixar o Liverpool

O principal motivo para a crítica de Carragher foi a atuação de Wirtz na estreia da temporada, quando a equipe do novo técnico Andoni Iraola ao menos salvou um empate por 2 a 2 (0 a 1) nos acréscimos contra o Newcastle United. Wirtz já não estava mais em campo pelo Liverpool nesse momento, já que o jogador da seleção havia sido substituído aos 63 minutos.

"Eu achei que esse assunto só surgiria em seis semanas", disse Carragher, "mas ele já está surgindo agora. Eu simplesmente não vejo de forma alguma onde ele se encaixa no time." Wirtz atuou como armador no primeiro jogo da temporada, mas ali Carragher preferiria ver o ex-jogador do Leipzig Dominik Szoboszlai. O húngaro converteu o pênalti do empate tardio.

"Não dá para continuar assim. Não funciona. Não funcionou na temporada passada. Eu simplesmente acho que está chegando lentamente ao ponto em que ele não se encaixa mais no time", disse Carragher.

Em Gary Neville, Carragher tem ao seu lado outro crítico proeminente de Wirtz, que cobrou uma clara evolução do jogador da seleção alemã. "Se você quer ser tão bonzinho, é melhor jogar um futebol incrivelmente bom", ponderou ele no podcast da Sky . "Falta essa agressividade ao Wirtz", disparou Neville, mirando explicitamente o armador alemão. "Eu simplesmente vejo apenas um jogador bonzinho correndo pelo campo, sem passar a impressão de que realmente está se matando. Isso pode acontecer, alguns jogadores simplesmente têm esse estilo. Mas, às vezes, eu tenho vontade de dar um chute no traseiro dele."