"Não acho que estejamos vendo uma queda de desempenho massiva", disse o ídolo dos Reds à Sky Sport: "O que vemos há um ano provavelmente é o que ele é: um jogador de futebol razoável."

Wirtz, que havia se transferido para Merseyside antes da temporada passada, "não é um jogador que deveria valer 110 milhões de libras, mas alguém que provavelmente vale entre 50 e 60 milhões de libras, algo nessa faixa", explicou Carragher: "Razoável, com um bom toque na bola. Não tenho certeza do que as pessoas esperam."

O ex-jogador de 48 anos já não vê mais uma utilidade para ele na equipe. "O que se deve fazer com Wirtz?", perguntou Carragher, antes de explicar: "Essa ideia de que os jogadores precisam de um ano para se adaptar à Premier League, para mim, é um mito."

Florian Wirtz é aconselhado a deixar o Liverpool

O principal motivo para a crítica de Carragher foi a atuação de Wirtz na estreia da temporada, quando a equipe do novo técnico Andoni Iraola ao menos arrancou um empate por 2 a 2 (0 a 1) nos acréscimos contra o Newcastle United. Wirtz já não estava mais em campo pelo Liverpool naquele momento, já que o jogador da seleção havia sido substituído aos 63 minutos.

"Achei que esse assunto só surgiria daqui a seis semanas", disse Carragher, "mas ele já está surgindo agora. Não vejo de jeito nenhum onde ele se encaixa no time." Wirtz atuou como armador no primeiro jogo da temporada, mas Carragher preferiria ver ali o ex-jogador do Leipzig Dominik Szoboszlai. O húngaro converteu o pênalti do empate tardio.

"Não dá para continuar assim. Não funciona. Não funcionou na temporada passada. Eu simplesmente acho que está chegando lentamente o momento em que ele não se encaixa mais no time", disse Carragher.

Em Gary Neville, Carragher tem ao seu lado outro crítico de destaque de Wirtz, que pediu uma clara evolução do jogador da seleção alemã. "Se você quer ser tão bonzinho assim, é melhor jogar um futebol incrivelmente bom", ponderou ele no podcast da Sky . "Falta essa agressividade ao Wirtz", disparou Neville, mirando explicitamente o armador alemão. "Eu só vejo um jogador bonzinho correndo pelo campo, sem passar a impressão de que realmente está se entregando. Isso pode acontecer, alguns jogadores simplesmente têm esse estilo. Mas às vezes dá vontade de dar um chute no traseiro dele."