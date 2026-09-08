O uruguaio Fede Valverde, jogador do Real Madrid, demonstrou insatisfação com o desempenho de sua equipe na partida contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões da Europa, afirmando que os jogadores entendem a necessidade de fazer uma autocrítica e de melhorar diversos aspectos.

O Real Madrid conquistou uma vitória difícil, com uma atuação pouco convincente, sobre o seu visitante Inter de Milão pelo placar de 2 a 1 na noite desta terça-feira, na partida disputada no estádio "Santiago Bernabéu", na estreia das duas equipes na fase de liga da competição continental.

A partida acontece dias depois da primeira derrota do time merengue no Campeonato Espanhol, pelo placar de 0 a 1 diante do Real Betis, na última sexta-feira.

Valverde recebeu o prêmio de melhor jogador da partida da equipe contra a Inter de Milão, após marcar o segundo gol aproveitando um erro do goleiro Josep Martínez.

Valverde afirmou, em declarações à rede espanhola "Movistar", reproduzidas pelo jornal "As", sobre a conquista do prêmio de melhor em campo: "Não, não acredito nisso. Thibaut Courtois fez um primeiro tempo espetacular, e esse prêmio é muito merecido para ele. Ele nos salvou".

O goleiro belga fez sete defesas durante a partida contra a Inter de Milão, o que preservou a vantagem do Real Madrid.

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"Não jogamos com o nosso estilo"

Sobre o desempenho do Real Madrid, Valverde disse: "Tivemos oportunidades, jogávamos com o nosso estilo no início, mas não fizemos isso no segundo tempo. E especialmente no nosso estádio, precisamos nos impor mais, ter mais posse de bola e nos dar a chance de descansar, especialmente os jogadores da linha defensiva".

Valverde revelou as orientações do técnico José Mourinho, explicando: "Ele nos disse com muita clareza que precisávamos ter mais posse de bola e manter a calma, mas não fizemos isso".

E acrescentou: "Precisamos ser mais críticos conosco mesmos. Sabemos que fizemos um segundo tempo ruim e que não jogamos com o nosso estilo".

"Sofremos muito"

Sobre as oportunidades que a equipe não aproveitou, o meio-campista uruguaio prosseguiu: "Tivemos oportunidades, mas sem jogar com o nosso estilo. Contra-ataques e erros... surgiram oportunidades para nós, mas sofremos muito".

Valverde comentou sobre a lista de indicados ao prêmio Bola de Ouro, anunciada mais cedo nesta terça-feira, dizendo: "Sempre torço para que um dos nossos jogadores vença. E estou feliz por poder contribuir."

O jogador do Real Madrid também compreendeu o clima de preocupação que toma conta da torcida, afirmando: "Eles têm toda a razão. Precisamos melhorar e ter as coisas claras para nós".

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