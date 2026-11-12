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O lendário goleiro Peter Shilton elogiou o capitão da Inglaterra, Harry Kane, que se prepara para bater, contra a Croácia, o recorde de jogos pela seleção masculina que Shilton detém há 36 anos. O atacante do Bayern de Munique fará sua 126ª partida pela seleção no confronto de quinta-feira pela Liga das Nações, em Wembley, após igualar a marca do ídolo contra a Tchéquia no mês passado.

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Goleiro lendário passa adiante recorde histórico

Shilton assumiu o recorde ao disputar seu 109º jogo pela seleção contra a Dinamarca, em junho de 1989, superando Bobby Moore. Depois, chegou a 125 partidas na Copa do Mundo de 1990, aos 40 anos. Estreou em novembro de 1970, aos 21 anos, e o bicampeão da Copa dos Campeões Europeus ficou fora das fases finais de 1974 e 1978 antes de disputar 17 jogos no torneio, somando as edições de 1982, 1986 e 1990. Kane vai superar essa marca quando entrar em campo como titular na noite de quinta-feira.

Sucessor orgulhoso aguarda homenagem em Wembley

Em entrevista à FIFA antes da partida histórica, o ex-goleiro de 77 anos elogiou o atacante que vai tomar seu lugar: “Detenho o recorde há muito tempo, então isso se tornou normal, mas recordes existem para ser quebrados. Sinceramente, não consigo pensar em ninguém melhor do que Harry [para quebrá-lo], não só pelo que fez no futebol, mas também pela pessoa que ele é. Ele tem sido um grande profissional e tem um currículo impecável.”

Ao confirmar que estará no jogo em Londres, o ex-goleiro acrescentou: “Eu vou. Acho que entrarei em campo para entregar algo a ele, mas não tenho 100% de certeza disso.”

Questionado sobre quantos jogos pela seleção o atacante ainda poderia disputar e sobre como se sentia ao ver sua própria carreira ser celebrada nesta semana, Shilton afirmou: “Ele acabou de assinar um novo contrato de três anos com o Bayern de Munique e, hoje em dia, os jogadores parecem atuar por muito mais tempo. Não sei se é porque os gramados estão em condições tão impecáveis e a preparação física é mantida em um nível muito alto. É claro que ele se dedicou.

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“Parabenizo Harry, mas também foi bom ver pessoas que talvez não soubessem reconhecerem que eu detinha o recorde.”

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Capitão reflete sobre marco na carreira

Em entrevista coletiva antes da partida em que comandará a entrada da Inglaterra em campo, Kane admitiu que a conquista está entre os momentos de que mais se orgulha: “Sem dúvida, está entre as maiores [conquistas].

“Acho que isso demonstra regularidade no mais alto nível. É uma prova de toda a dedicação e do tempo que as pessoas não veem, que me mantêm em forma e saudável. Este é um dos maiores marcos da minha carreira.”

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Classificação às quartas de final depende do confronto

Na segunda posição do Grupo C, com nove pontos em quatro jogos, a equipe de Thomas Tuchel precisa apenas de um empate na quinta-feira para chegar às quartas de final. Uma vitória também manteria a Inglaterra na disputa para ultrapassar a líder Espanha em Madri, no domingo. Já a Croácia de Slaven Bilic, terceira colocada, tem três pontos após três derrotas, incluindo a goleada por 7 a 0 sofrida em casa diante da Inglaterra em outubro, e disputa com a Tchéquia para evitar o rebaixamento.