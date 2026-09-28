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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
Christian Guinin
Traduzido por

"Não consigo ler os pensamentos dele": Cristiano Ronaldo fica 90 minutos no banco de Portugal na Noruega e depois causa mistério com seu comportamento

Liga das Nações A
C. Ronaldo
Noruega x Portugal
Noruega
Portugal

Contra a Noruega, Cristiano Ronaldo fica no banco durante os 90 minutos. Em seguida, ele se recusa a ir até os torcedores.

Enquanto todos os companheiros do astro português seguiram em direção aos cerca de 500 torcedores visitantes que viajaram para apoiar a equipe, após a vitória por 2 a 1 na segunda rodada da Liga das Nações sobre a Noruega, para agradecer pelo apoio, Ronaldo desapareceu no vestiário imediatamente após o apito final.

Antes disso, Ronaldo havia permanecido no banco durante toda a partida. Pela primeira vez em mais de 18 anos, desde a derrota por 2 a 0 para a Suíça na Eurocopa de 2008, o jogador de 41 anos não esteve em campo nem por um minuto em uma partida oficial de Portugal.

O técnico da seleção, Jorge Jesus, explicou após o jogo que a entrada de Ronaldo estava, na verdade, até planejada, mas as circunstâncias e o placar apertado não permitiram a utilização de mais um atacante.

"Meu plano era colocá-lo no segundo tempo, mas o andamento do jogo indicou outra coisa. Não fazia sentido colocar um atacante com as características dele", explicou Jesus sobre seu raciocínio.

No entanto, o técnico da seleção portuguesa não conseguiu entender a frustração evidente de seu astro. "Por que ele não agradeceu aos torcedores? Vocês terão que perguntar isso a ele. Não posso ler seus pensamentos, mas vou saber quando falar com ele."

FBL-EUR-NATIONS-NOR-DENGetty Images

Portugal se beneficia de falha grave do goleiro da Noruega

No Estádio Ullevaal, em Oslo, capital da Noruega, Portugal abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, na noite de domingo, com um chute de longa distância de Joao Felix.

Depois de a Noruega ter pressionado em vão no primeiro tempo e criado uma vantagem clara em chances, Erling Haaland apareceu atento logo após o intervalo. O goleiro português Diogo Costa só conseguiu espalmar para a frente uma cobrança de falta de Martin Ödegaard, e o atacante do Manchester City aproveitou o rebote.

Mas, como o goleiro da Noruega, Örjan Nyland, também falhou feio pouco depois, os portugueses conseguiram responder rapidamente. Na saída de bola, Nyland tocou diretamente nos pés de Ramos, que encobriu o goleiro com categoria de cerca de 20 metros.

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