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Al Riyadh v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduzido por

"Não consigo falar": técnico do Al-Riyadh desaba após goleada por 6 a 0 do Al-Qadisiyah

Al Qadsiah
Al-Riyadh x Al Qadsiah
Al-Riyadh
Campeonato Saudita
M. Dulac
Arábia Saudita
Brasil

anunciando sua rendição

Em uma cena dolorosa que reflete a dimensão da catástrofe, o brasileiro Maurício Dulac, técnico do Al-Riyadh, apareceu completamente arrasado e frustrado após a humilhante derrota por 6 a 0 diante do Al-Qadsiah, na noite de quinta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Saudita.

E a coletiva de imprensa concedida pelo treinador após a partida não foi apenas uma conversa sobre um jogo, mas sim uma confissão sincera de impotência, já que ele se limitou a respostas curtas e chocantes que deixaram os presentes perplexos.

Respostas de uma única palavra

Dulac pareceu incapaz de justificar o que havia acontecido e disse, em uma abertura chocante: "Não consigo falar, e mesmo que eu quisesse, não conseguiria", em uma clara referência à dimensão do choque que sofreu.

Quando questionado diretamente sobre a fragilidade do sistema defensivo que sofreu 6 gols, veio sua resposta mais frustrante para a torcida do Al-Riyadh: "Não sei se vamos melhorar defensivamente", uma frase que resume o estado de perda de confiança dentro da equipe.

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Já sobre uma pergunta a respeito do colapso total de seu time no segundo tempo, que viu a equipe sofrer 4 dos 6 gols, sua resposta foi breve: "O que mudou no segundo tempo? Nada", enquanto se limitou a dizer "Não estou com raiva" em resposta a um questionamento sobre seu estado aparente durante a coletiva, em um tom mais próximo da resignação do que da raiva.

O Al-Riyadh afunda na 11ª posição

Com essa derrota, o Al-Riyadh sofreu sua quinta derrota nesta temporada, estacionando seus pontos em apenas 12, somados de 3 vitórias e 3 empates, e ocupa atualmente a décima primeira posição na tabela de classificação, encontrando-se muito próximo das zonas de perigo, depois de suas ambições serem muito maiores do que isso no início da temporada.

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