"Não consigo dormir", admite o treinador do Cardiff após desaparecimento de Sala

Neil Warnock revela conversas com Sala e ainda se mostra bastante perturbado com o ocorrido

O técnico do Cardiff City, Neil Warnock falou à imprensa pela primeira vez desde o trágico desaparecimento do avião que levava Emiliano Sala da França à Inglaterra. O experiente treinador de 70 anos se mostrou profundamente perturbado pelo ocorrido e disse que tem tido dificuldade de lidar com a situação, de acordo com o jornal Marca.

"Penso 24 horas por dia o que devo fazer. Não consigo dormir. Tenho 40 anos de carreira e essa foi uma semana traumática. E ainda está sendo porque só consigo pensar nele. Não consigo lidar com a situação", expôs Warnock.

O técnico ainda revelou que Sala disse a ele que marcaria muitos gols pelos Bluebirds.

"Quando as coisas se acertaram e o vi com a nossa camiseta, pensei que se adaptaria bem à nossa equipe. Ele me disse: 'marcarei muitos gols', e eu lhe respondi: 'eu sei que sim'. Isso me atingiu muito forte porque eu estive com ele e nos falamos durante um mês e meio. Por isso eu sei que ele queria muito vir jogar com a gente", disse Neil.

O Cardiff enfrenta o Arsenal nessa terça-feira (29) às 17h45 (de Brasília), no primeiro jogo do time após o desaparecimento do avião. A pedido da família de Sala, nenhum dos dois times usará a tradicional braçadeira preta de luto, mas coroas de flores serão deixadas no gramado do Emirates Stadium. Além disso, a própria Premier League já informou que haverá homenagens em todos os jogos da rodada.

(Fotos: Getty Images)

Warnock ainda comentou sobre a situação da família de Sala e disse que paira "uma sensação estranha" em tudo isso.

"Quando olho para a Romina [irmã de Sala] e toda a família, vejo que é um momento muito difícil. Mas mesmo agora eu não consigo entender a situação. Sigo olhando meus filhos e pensando no que eu estaria fazendo. É uma situação tão estranha, todos esperam assim como a família", falou o treinador.