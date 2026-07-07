A seleção argentina enfrenta um histórico negativo na Copa do Mundo quando está perdendo no placar durante o primeiro tempo.

A seleção egípcia enfrentou a Argentina nesta terça-feira, no Estádio de Atlanta, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O primeiro tempo da partida terminou com a seleção egípcia à frente no placar por 1 a 0, com gol marcado por Yasser Ibrahim, antes que o astro argentino Lionel Messi desperdiçasse um pênalti.

De acordo com a rede de estatísticas “Squawka”, a seleção argentina nunca venceu nenhuma partida em que estivesse perdendo no primeiro tempo na história da Copa do Mundo.

A seleção argentina esteve em desvantagem no primeiro tempo em 10 partidas na história da Copa do Mundo, tendo perdido 9 delas, enquanto a décima partida terminou empatada.

Por outro lado, a seleção do Egito ainda não sofreu nenhuma derrota na atual Copa do Mundo até o momento, tendo vencido apenas uma partida, contra a Nova Zelândia na fase de grupos, e empatado em outras três partidas.