Compartilhar Siga GOAL no Google

Paul Parker explicou à GOAL por que o Manchester United precisa levar a sério a ameaça de rebaixamento. A surpreendente queda da primeira divisão em 1974 mostrou que tudo é possível. Nesta temporada, o clube chegou à zona de rebaixamento quase sem perceber, o que levou à troca de comando para Mauricio Pochettino. De agora em diante, “cada jogo” será uma “final de copa”.

Publicidade

Carrick levou o United ao terceiro lugar

As expectativas eram altas antes do início da temporada 2026-27. Na temporada anterior, Michael Carrick havia levado o clube ao terceiro lugar e à classificação para a Champions League. A avaliação era de que bases promissoras tinham sido estabelecidas.

Em determinado momento, chegou-se a falar em uma disputa pelo título , que o Manchester United não conquista desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, em 2013. Desde então, as expectativas diminuíram consideravelmente.

Pochettino assume o comando

Até agora, foram apenas oito pontos conquistados em dez jogos, o que levou à rescisão do contrato de dois anos de Carrick . Ex-técnico de Tottenham e Chelsea, Pochettino chegou a Manchester depois de concluir seus compromissos na Liga das Nações da Concacaf com a seleção dos Estados Unidos.

O técnico argentino conhece bem as exigências da Premier League, mas sabe que tem pouca margem para erros e precisa causar impacto imediato no chamado “Teatro dos Sonhos”.

Publicidade Publicidade

Manchester United foi rebaixado em meados dos anos 1970

Uma estreia difícil o aguarda: o United vai a Anfield no domingo para enfrentar o antigo rival Liverpool. Outro tropeço ali deixaria o clube ainda mais preocupado com a posição na tabela.

Tópicos relacionados

A opinião predominante é que o United tem condições de sobra para escapar do perigo, mas nada pode ser dado como certo. Poucos previram sua queda da primeira divisão cerca de 50 anos atrás, quando Denis Law, ídolo do clube, ficou conhecido por condená-lo ao rebaixamento.

Manchester United precisa levar a ameaça a sério

Questionado sobre quando o rebaixamento passará a ser uma preocupação alarmante, Parker, ex-defensor campeão pelo United, falou em parceria com o Covers.com, onde é possível encontrar uma análise detalhada do código promocional da Stake. Ele disse à GOAL: “A preocupação deve existir agora, porque as pessoas já estão falando disso.

Publicidade

“Pelo que aconteceu ao longo dos anos, lembramos do rebaixamento do United em meados dos anos 1970 e olhamos para outros times, como o West Ham, sobre os quais as pessoas dizem: ‘Não, isso não vai acontecer’.

“Se você continuar se convencendo disso, vai acontecer. Você vai ficar perto da zona e, quando chegar a hora de se esforçar mais para sair dela, de repente perceberá que as dificuldades aumentaram e que não consegue escapar, independentemente do adversário. ‘Ah, aqui deveríamos conseguir três pontos’, mas isso deixa de acontecer. Por ser o Manchester United, os adversários se empenham mais.

Publicidade

“Se você olhar para aqueles 11, 12, 13 jogadores que foram rebaixados no passado, escolheria cada um deles antes dos jogadores de agora, porque tinham espírito de luta. A diferença naquela época era que se tratava de uma liga de verdade, competitiva de cima a baixo. Os adversários viam a situação do Manchester United, e cada jogo virava uma final de copa: ‘Será que vamos conseguir o impossível?’

“O risco definitivamente existe e, quanto mais tempo você fica por ali, é como começar uma maratona lá atrás. Quantos saem do fundo e conseguem vencer? Isso simplesmente não acontece. É difícil demais, as distâncias aumentam. Mentalmente, fica difícil porque você não avança nem se aproxima dos outros. Você não começa lá atrás, começa na frente. O United tinha isso garantido até a aposentadoria de Sir Alex Ferguson.”

Publicidade

Jogos do Manchester United: Liverpool é o próximo adversário

O United ainda tem 28 jogos para corrigir o rumo , com 84 pontos em disputa. Se encontrar seu melhor futebol e ganhar embalo, não se pode descartar uma briga por classificação às competições europeias.

No momento, porém, o clube corre sério risco de entrar na luta contra o rebaixamento, e Pochettino está pressionado para mudar essa situação , a começar pela visita a Merseyside em seu primeiro jogo no comando.