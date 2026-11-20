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Paul Parker explicou à GOAL por que o Manchester United precisa levar a sério a ameaça de rebaixamento: a surpreendente queda da primeira divisão em 1974 mostrou que tudo é possível. O time entrou na zona de rebaixamento nesta temporada, o que levou à troca de Michael Carrick por Mauricio Pochettino no comando. Daqui em diante, “todo jogo” será uma “final de copa”.

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Carrick levou o United ao terceiro lugar

As expectativas eram altas antes do início da temporada 2026-27. Michael Carrick havia levado o time ao terceiro lugar e garantido a classificação para a Champions League na campanha anterior. Considerava-se que uma base promissora estava montada.

Em determinado momento, chegou-se a falar em briga pelo título , que o Manchester United não conquista desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, em 2013. Desde então, as expectativas caíram consideravelmente.

As incômodas lembranças da luta do Manchester United contra o rebaixamento em 1974 mostram como uma má fase prolongada na Premier League pode se tornar alarmante. Seja para apostar em uma virada de desempenho ou em linhas cautelosas de poucos gols, quem abrir uma nova conta no Reino Unido pode aproveitar hoje a oferta de cadastro da BoyleSports .

Pochettino assume o comando

O time somou apenas oito pontos em dez jogos até agora, o que levou à rescisão do contrato de dois anos de Carrick . Ex-técnico de Tottenham e Chelsea, Pochettino chegou a Manchester após concluir seus compromissos na Liga das Nações da Concacaf com a seleção dos Estados Unidos.

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O treinador argentino conhece bem as exigências da Premier League, mas sabe que tem pouca margem para erro e precisa causar impacto imediato no chamado ‘Teatro dos Sonhos’.

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Manchester United foi rebaixado nos anos 1970

A estreia será difícil: o United vai a Anfield no domingo para enfrentar o velho rival Liverpool. Um novo tropeço deixaria o Manchester United ainda mais preocupado com a situação na tabela.

A avaliação geral é que o time tem qualidade de sobra para evitar problemas, mas nada pode ser dado como certo. Há cerca de 50 anos, poucos previam sua queda da primeira divisão , quando o ídolo do clube Denis Law ficou conhecido por condená-lo ao rebaixamento.

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Manchester United precisa levar a ameaça a sério

Ao ser perguntado em que momento o rebaixamento passaria a ser uma preocupação alarmante, Parker, ex-zagueiro campeão pelo United, que falou em parceria com o Covers.com, onde é possível encontrar uma análise detalhada do código promocional da Stake, disse à GOAL: “A preocupação deve existir agora, porque as pessoas já estão falando disso.

“Pelo que aconteceu ao longo dos anos, basta pensar no rebaixamento do United em meados dos anos 1970 e olhar para outros times, como o West Ham, quando as pessoas dizem: ‘Não, isso não vai acontecer’.

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“Se você continuar se convencendo disso, vai acontecer. Você vai ficar perto da zona e, quando chegar a hora de se esforçar mais para sair dela, de repente perceberá que as ondas ficaram maiores e que não consegue escapar, independentemente do adversário. ‘Ah, aqui deveríamos conseguir três pontos.’ Isso deixa de acontecer. Por ser o Manchester United, os adversários se esforçam mais.

“Se você olhar para aqueles 11, 12, 13 jogadores que foram rebaixados no passado, escolheria cada um deles antes dos jogadores de agora, porque tinham espírito de luta. A diferença naquela época era que se tratava de uma liga de verdade, competitiva de cima a baixo. Os adversários viam a situação do Manchester United, e cada jogo virava uma final de copa: ‘Será que vamos fazer o impossível?’

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“A ameaça definitivamente existe e, quanto mais tempo você ficar ali por perto, é como começar uma maratona lá atrás. Quantos saem do fundo e vencem? Isso simplesmente não acontece. É difícil demais, as distâncias aumentam. Mentalmente, fica complicado porque você não consegue avançar nem se aproximar dos outros. Você não começa lá atrás, começa na frente. O United tinha essa posição garantida até a aposentadoria de Sir Alex Ferguson.”

Próximo jogo do Manchester United: Liverpool

O United ainda tem 28 jogos para corrigir a situação , com 84 pontos em disputa. Se encontrar uma boa fase e ganhar embalo, não será possível descartar uma disputa por vaga em competições europeias.

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Por enquanto, porém, o time corre sério risco de entrar de vez na briga contra o rebaixamento. Pochettino está sob pressão para reverter a situação , a começar pela visita a Merseyside em seu primeiro jogo no comando.