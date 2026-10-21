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O presidente de La Liga, Javier Tebas, recusou-se categoricamente a pedir desculpas ao Real Madrid depois de comparar as estratégias de comunicação do clube às do ministro da propaganda nazista Joseph Goebbels. O dirigente do futebol espanhol rejeitou os pedidos de sua renúncia imediata e insistiu que seus comentários polêmicos foram completamente mal interpretados.

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Conflito acirrado se intensifica antes do clássico

Tebas rejeitou os pedidos para deixar o cargo após uma discussão acalorada com o Real Madrid. O dirigente do futebol espanhol provocou indignação generalizada recentemente ao comparar a estratégia de comunicação oficial do clube aos métodos de propaganda usados pelo ministro nazista Goebbels.

A intensa troca de declarações criou um ambiente extremamente hostil poucos dias antes do grande clássico de domingo. Dirigentes do Real Madrid já haviam divulgado uma nota contundente exigindo sua renúncia imediata por causa da comparação histórica profundamente controversa.

Tebas esclarece declarações controversas

Tebas não recua diante da escalada da crise e insiste que sua declaração original foi amplamente mal interpretada pelo público. Ele acredita firmemente que não fez nada de errado ao criticar o canal de televisão mantido pelo Real Madrid. Em entrevista à publicação francesa L'Equipe, o presidente da liga esclareceu o que quis dizer com a referência. Ele ressaltou que estava apenas avaliando táticas de comunicação, e não acusando ninguém de compartilhar ideologias políticas.

“Eu não chamei ninguém de nazista, é claro”, explicou Tebas. “Eu estava falando de uma estratégia de comunicação. Não vejo por que tenho de prestar contas por isso.”

AI - Gemini

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Tebas descarta temor de sanções oficiais

A situação se agravou rapidamente a ponto de surgirem dúvidas sobre uma possível intervenção do governo. Repórteres perguntaram especificamente a Tebas se ele temia sofrer uma sanção oficial do Conselho Superior de Esportes da Espanha. Tebas descartou de imediato qualquer possibilidade de punição formal por sua avaliação sobre o canal. Ele sugeriu que puni-lo por expressar sua opinião criaria uma distinção injusta entre cidadãos no país.

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“Isso me pareceria inédito”, afirmou Tebas categoricamente ao ser questionado sobre a ameaça real de sanções esportivas. “Então haveria cidadãos de primeira e de segunda classe?”

Tensão chega ao auge antes de domingo

Essa acirrada troca de declarações aumenta enormemente a pressão antes de um fim de semana crucial no calendário do futebol espanhol. O Real Madrid entrará em campo no clássico de domingo contra o Barcelona. Torcedores de todo o mundo agora voltarão sua atenção para a aguardada partida do fim de semana. No entanto, as consequências políticas desse conflito público parecem destinadas a persistir muito depois do apito final.