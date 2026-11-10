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O pedido público de transferência de Julian Alvarez causou grande irritação no vestiário do Atlético de Madrid, segundo seu companheiro de equipe Alex Baena. O atacante argentino pressionou por uma transferência para o Barcelona no verão, o que gerou tensão interna e uma recepção hostil dos torcedores no Metropolitano.

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Pedido de transferência de Alvarez irritou companheiros do Atlético de Madrid

O pedido público de Alvarez para deixar o Atlético de Madrid causou grande insatisfação entre seus companheiros de equipe. O jogador da seleção argentina manifestou em junho o forte desejo de deixar o clube, afirmando publicamente que a transferência seria a melhor solução para todas as partes.

O Barcelona surgiu como principal interessado no atacante. Joan Laporta confirmou o interesse do clube catalão em agosto, mas o Atlético de Madrid se recusou a autorizar a venda durante uma longa negociação no verão. A transferência frustrada deixou Alvarez em uma situação difícil na capital espanhola. Ele enfrentou forte cobrança dos torcedores e provocou irritação entre os colegas no vestiário.

Baena revela irritação no vestiário

O meio-campista da Espanha Baena revelou agora como o elenco reagiu à tentativa de transferência. Em entrevista à Cadena SER na noite de segunda-feira, ele admitiu que a postura pública de Alvarez causou um desgaste desnecessário nos bastidores.

“É um pouco estranho quando um companheiro diz publicamente que quer sair”, explicou Baena durante a entrevista à rádio. “Isso não caiu muito bem entre nós. Consigo entender que um jogador tenha dúvidas se um clube como o Barcelona ou o Real Madrid demonstra interesse nele, mas, no fim das contas, foi a maneira como ele lidou com a situação que realmente nos irritou no Atlético de Madrid.”

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Reconstrução das relações no Metropolitano

Alvarez acabou pedindo desculpas aos torcedores do Atlético de Madrid em outubro pelos comentários polêmicos feitos no verão. Embora as vaias intensas da torcida no Metropolitano no início da temporada tenham diminuído um pouco, ainda é possível ouvir manifestações de hostilidade durante as partidas. Apesar da irritação inicial, Baena garante que o elenco está pronto para seguir em frente unido.

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“Nós o teríamos apoiado independentemente do que ele decidisse fazer”, acrescentou o meio-campista. “O importante é que ele está conosco agora, e precisamos demonstrar a ele todo o carinho do mundo.”

Simeone apoia seu atacante de destaque

Diego Simeone também quer deixar o episódio para trás e se concentrar inteiramente na atual temporada. Em entrevista coletiva no domingo, o treinador afirmou que o clube espera pacientemente que o atacante volte à sua melhor forma.

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“Ele é um grande jogador e nós gostamos muito dele”, disse Simeone aos jornalistas. O técnico argentino contará muito com seu atacante.