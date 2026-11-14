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Alexander Isak afirmou que não deveria precisar se jogar para conseguir pênaltis após a polêmica derrota do Liverpool para o Arsenal pela Premier League. O atacante se manifestou depois que o Key Match Incidents Panel confirmou que um pênalti a seu favor não foi marcado, apesar de um puxão evidente em sua camisa por Jurrien Timber.

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VAR volta a ser alvo de críticas na Premier League

Isak afirmou que não deveria precisar se jogar para conseguir um pênalti após a recente derrota do Liverpool para o Arsenal. O Liverpool perdeu por 1 a 0 em Anfield há duas semanas, em um confronto da Premier League marcado por uma grande polêmica que continua gerando intenso debate.

No primeiro tempo, o defensor do Arsenal Jurrien Timber puxou claramente a camisa de Isak quando o atacante tentou cabecear um cruzamento perigoso de Bradley Barcola. O contato atrapalhou o movimento do atacante dentro da área.

O árbitro Andy Madley mandou o jogo seguir, e o responsável pelo VAR, Stuart Attwell, optou por não intervir. No entanto, o Painel de Incidentes Decisivos da Premier League concluiu posteriormente que o pênalti deveria ter sido marcado e que Madley deveria ter sido chamado ao monitor.

Atacante estava concentrado apenas em marcar

Isak falou agora em detalhes sobre o lance e admitiu que não percebeu a gravidade da falta no momento em que ela aconteceu. O atacante explicou que sua determinação de marcar o gol se sobrepôs à reação física natural à intervenção desajeitada de Timber.

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“Olhando para trás, suponho que pareça mesmo um pênalti”, admitiu Isak ao ser perguntado se a infração deveria ter sido marcada. “Senti que estavam me puxando um pouco, mas não na intensidade que parece depois.”

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Ele acrescentou: “Eu estava concentrado em marcar. É difícil tentar fazer o gol e cair ao mesmo tempo. Estava tão focado no gol que nem percebi direito.”

Iraola cobra uma reação de seus jogadores

A frustração em Anfield era evidente após o apito final, com integrantes da equipe e torcedores se sentindo profundamente prejudicados pela arbitragem. O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, até brincou que talvez precisasse orientar seus jogadores a cair com mais facilidade para garantir que os árbitros percebessem faltas evidentes.

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Apesar dos comentários incisivos do treinador após a partida, Isak discorda da ideia de simular faltas. Em entrevista ao veículo sueco Aftonbladet, o atacante insistiu que a honestidade não deveria ser punida em campo.

“Não acho que seja necessário exagerar ou cair de propósito”, explicou Isak. “Claro, se eu tivesse percebido melhor a situação, talvez tivesse me certificado de que o árbitro notasse o lance, mas não acredito que seja preciso se jogar ou exagerar em situações como essa.”

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Confiança na tecnologia para tomar decisões decisivas

A conclusão oficial do Painel de Incidentes Decisivos traz pouco consolo ao Liverpool. O clube de Anfield acabou deixando escapar pontos importantes em um confronto equilibrado da Premier League, e o reconhecimento posterior do erro não pode alterar o placar final de 1 a 0.

Ainda assim, Isak espera que a tecnologia de vídeo atual acabe eliminando esses erros evidentes do futebol inglês. O atacante acredita firmemente que os árbitros devem assumir toda a responsabilidade, em vez de depender dos jogadores para chamar a atenção para infrações cometidas pelos defensores.

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“Talvez isso nem devesse importar tanto”, concluiu Isak. “Já que temos o VAR e sistemas para tomar as decisões decisivas em momentos como esses.”