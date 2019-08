Não à Homofobia: clubes se unem nas redes sociais contra atitudes homofóbicas

Times publicaram mensagem aos mesmo tempo no Twitter, às 18h (Brasília), com a mesma mensagem: “#respeito”

No último domingo (25), pela primeira, um jogo do Campeonato Brasileiro (São Paulo 0x2 Vasco) foi paralisado por conta de gritos homofóbicos. E, nesta sexta-feira (30), clubes da Série A do Brasileirão se uniram em campanha contra a homofobia.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Por meio das redes sociais, os times postaram a mesma mensagem na qual alertaram para as punições que os próprios podem sofrer, além de ressaltar que homofobia é crime. Veja:

Diga não à homofobia!



Os clubes da série A do futebol Brasileiro se unem pelo combate à homofobia, não somente dentro do campo de jogo, mas no nosso dia a dia. pic.twitter.com/XRNVh80cBu — (@VascodaGama) August 30, 2019

#DigaNãoàHomofobia!



Clubes da Série A se unem pelo combate à homofobia, não somente em campo, mas no dia a dia. São inaceitáveis práticas ainda existentes em nossos estádios: temos que dar um basta!#respeito #homofobiaécrime #unidosomosinvencíveis pic.twitter.com/glQbxD71Je — FC (@SaoPauloFC) August 30, 2019

#DigaNãoàHomofobia!



Clubes da Série A se unem pelo combate à homofobia, não somente em campo, mas no dia a dia. São inaceitáveis práticas ainda existentes em nossos estádios: temos que dar um basta!#respeito #homofobiaécrime #unidosomosinvencíveis pic.twitter.com/glQbxD71Je — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 30, 2019

#DigaNãoàHomofobia!



Clubes da série A se unem pelo combate à homofobia, não somente em campo, mas no dia a dia. São inaceitáveis práticas ainda existentes em nossos estádios: temos que dar um basta!#respeito #homofobiaécrime #unidosomosinvencíveis



Aqui é #Galo! #PaixãoDeTodos pic.twitter.com/iOHjYQPhxK — Atlético (@Atletico) August 30, 2019

#DigaNãoàHomofobia!



Clubes da série A se unem pelo combate à homofobia, não somente em campo, mas no dia-a-dia. São inaceitáveis práticas ainda existentes em nossos estádios: temos que dar um basta!#respeito #homofobiaécrime #unidosomosinvencíveis pic.twitter.com/GVOdp25NSn — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) August 30, 2019

#DigaNãoàHomofobia!



Clubes da Série A se unem pelo combate à homofobia, não somente em campo, mas no dia a dia. São inaceitáveis práticas ainda existentes em nossos estádios: é preciso dar um basta.#respeito #homofobiaécrime pic.twitter.com/ITb5U3SK1j — Esporte Clube (@ECBahia) August 30, 2019

#DigaNãoàHomofobia!



Clubes da série A se unem pelo combate à homofobia, não somente em campo, mas no dia-a-dia. São inaceitáveis práticas ainda existentes em nossos estádios: temos que dar um basta!#respeito #homofobiaécrime #unidosomosinvencíveis pic.twitter.com/NttiKlLOoJ — F.R. (@Botafogo) August 30, 2019

#DigaNãoàHomofobia!



Clubes da série A se unem pelo combate à homofobia, não somente em campo, mas no dia a dia. São inaceitáveis práticas ainda existentes em nossos estádios: temos que dar um basta!#Respeito | #HomofobiaÉCrime | #UnidosSomosInvencíveis | #CearáTimeDoPovo pic.twitter.com/itmyJSZ85P — Ceará Club - Time do Povo (@CearaSC) August 30, 2019

#DigaNãoàHomofobia!



Clubes da série A se unem pelo combate à homofobia, não somente em campo, mas no dia-a-dia. São inaceitáveis práticas ainda existentes em nossos estádios: temos que dar um basta!#respeito #homofobiaécrime #unidosomosinvencíveis pic.twitter.com/z2XT6nkeP9 — (@ChapecoenseReal) August 30, 2019

#DigaNãoàHomofobia!



Clubes da série A se unem pelo combate à homofobia, não somente em campo, mas no dia-a-dia. São inaceitáveis práticas ainda existentes em nossos estádios: temos que dar um basta!#respeito #homofobiaécrime #unidosomosinvencíveis pic.twitter.com/IfEDWojTGe — (@Corinthians) August 30, 2019

#DigaNãoàHomofobia!



Clubes da série A se unem pelo combate à homofobia, não somente em campo, mas no dia-a-dia. São inaceitáveis práticas ainda existentes em nossos estádios: temos que dar um basta!#respeito #homofobiaécrime #unidosomosinvencíveis pic.twitter.com/jeVn5GU1aH — (@CSAoficial) August 30, 2019

#DigaNãoàHomofobia!



Clubes da série A se unem pelo combate à homofobia, não somente em campo, mas no dia-a-dia. São inaceitáveis práticas ainda existentes em nossos estádios: temos que dar um basta!#respeito #homofobiaécrime #unidosomosinvencíveis pic.twitter.com/wrshsf21Hd — (@Flamengo) August 30, 2019

#DigaNãoàHomofobia!



Clubes da série A se unem pelo combate à homofobia, não somente em campo, mas no dia-a-dia. São inaceitáveis práticas ainda existentes em nossos estádios: temos que dar um basta!#respeito #homofobiaécrime #unidosomosinvencíveis pic.twitter.com/nZWe06qsq4 — F.C. (@FluminenseFC) August 30, 2019

#DigaNãoàHomofobia!



Clubes da série A se unem pelo combate à homofobia, não somente em campo, mas no dia a dia. São inaceitáveis práticas ainda existentes em nossos estádios: temos que dar um basta!#respeito #homofobiaécrime #unidosomosinvencíveis #FortalezaEC pic.twitter.com/EEY8eOABeD — Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) August 30, 2019

#DigaNãoàHomofobia!



Clubes da série A se unem pelo combate à homofobia, não somente em campo, mas no dia-a-dia. São inaceitáveis práticas ainda existentes em nossos estádios: temos que dar um basta!#respeito #homofobiaécrime #unidosomosinvencíveis pic.twitter.com/nFWGlAepHS — Esporte Clube (@goiasoficial) August 30, 2019

#DigaNãoàHomofobia!



Clubes da série A se unem pelo combate à homofobia, não somente em campo, mas no dia-a-dia. São inaceitáveis práticas ainda existentes em nossos estádios: temos que dar um basta!#Respeito #HomofobiaÉCrime #UnidosSomosInvencíveis pic.twitter.com/L84m40snQx — FBPA (@Gremio) August 30, 2019

#DigaNãoàHomofobia!



Clubes da série A se unem pelo combate à homofobia, não somente em campo, mas no dia a dia. São inaceitáveis práticas ainda existentes em nossos estádios: temos que dar um basta!#respeito #homofobiaécrime #unidosomosinvencíveis pic.twitter.com/h0eDrJeGjO — Sport Club (@SCInternacional) August 30, 2019

#DigaNãoàHomofobia!



Clubes da série A se unem pelo combate à homofobia, não somente em campo, mas no dia a dia. São inaceitáveis práticas ainda existentes em nossos estádios: temos que dar um basta!#respeito #homofobiaécrime #unidosomosinvencíveis pic.twitter.com/bchqF09GhQ — SE (@Palmeiras) August 30, 2019