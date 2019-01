Nantes: "buscas por avião de Sala não podem parar"

Avião com o jogador desapareceu no Canal da Mancha há três dias; buscas foram encerradas

No início da tarde desta quinta-feira (24), a polícia britânica surpreendeu ao comunicar que as buscas por Emiliano Sala e o piloto da aeronave Dave Ibbotson estavam encerradas. Com o aviso, o Nantes, time no qual o atleta atuou nas últimas quatro temporadas, usou as redes sociais para faz uma pelo as autoridades.

Em nota, o clube francês exigiu a retomada das buscas e caracterizou a situação como um “abandono”.

Le FC Nantes a appris l’abandon des recherches de l'avion disparu.



Celles-ci ne peuvent s’arrêter. Le Club et ses supporters demandent avec force que les recherches pour retrouver @EmilianoSala1 continuent, pour sa famille et pour ses proches.



Ensemble, pour Emi !#PrayForSala pic.twitter.com/YOjjnoxt9H — FC Nantes (@FCNantes) 24 de janeiro de 2019

“O Nantes soube do abandono das buscas pelo avião desaparecido. Elas não podem parar. O clube e seus apoiadores estão exigindo que a busca por Emiliano Sala continue, por sua família. Juntos por Emi!”.

Emiliano Sala usou o avião para retornar à Nantes após assinar contrato com o Cardiff, clube da Premier League, na última segunda-feira (21).