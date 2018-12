Nani vê injustiça na escolha do melhor jogador do Mundo e diz que Modric não deveria estar nem entre os finalistas da Bola de Ouro

O português enfatizou que o nível do croata está abaixo de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar

Atual jogador do Sporting, Nani demonstrou discordar com o prêmio de Melhor Jogador do Mundo entregue a Luka Modric, ao enfatizar que o croata não deveria ter ganhado a Bola de Ouro. Em entrevista ao jornal português, Record, o ex-atleta do Valência saiu em defesa do compatriota Cristiano Ronaldo.

"Em sua posição, Modric é um dos melhores. Mas para ganhar a Bola de Ouro contra Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e companhia, ele não foi o vencedor justo", disse.

Revelados nas categorias de base do Sporting, CR7 e Nani também são companheiros de equipe na Seleção de Portugal. Amigos de longa data, Nani aproveitou o bate-papo para destacar as qualidades de Ronaldo.



​(Foto: Getty Images)

"Os melhores jogadores no mundo são aqueles que desequilibrado em seu jogo individual e fazer a diferença em seus clubes... e foi isso que aconteceu com o Ronaldo. Agora ele foi transferido para a Juventus e, mesmo assim, continua batendo recordes", contou.

Por fim, o jogador ainda brincou com Cristiano, ao dizer que o camisa 7 da Juventus sempre foi competitivo, porém menos no " PlayStation, já que o português "não sabe jogar”.