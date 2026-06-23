Nainggolan, sem carteira de motorista, passa no sinal vermelho e quase bate em um carro da polícia: “Para socorrer a filha”

O ex-meio-campista da Roma e da Inter, atualmente no Patro Eisden Maasmechelen, time que disputa a Challenger Pro League, a segunda divisão do futebol belga, volta a ser notícia por um episódio ocorrido fora do campo: segundo informações divulgadas pelos principais veículos de comunicação da Bélgica, na noite de sábado, 20 de junho de 2026, o belga teria cometido uma série de infrações de trânsito no município de Ranst, a poucos quilômetros de Antuérpia.





AS INFRAÇÕES — Mais especificamente, o carro do jogador teria passado no sinal vermelho, literalmente ignorando o semáforo, para depois quase colidir com uma viatura policial à paisana: ao ser parado pelos policiais, descobriu-se que o jogador de 38 anos não possuía carteira de habilitação válida, já que as autoridades haviam anteriormente aplicado uma medida de proibição de dirigir. O episódio foi confirmado pelo promotor de Antuérpia.





A EXPLICAÇÃO - O teste do bafômetro deu resultado negativo, mas o veículo foi apreendido pela polícia e Nainggolan terá que comparecer novamente ao tribunal. O ex-meio-campista da Seleção Belga se defendeu e, por meio de seu advogado, Omar Souidi, apresentou sua versão dos fatos. “Ele não decidiu dirigir, apesar da carteira de habilitação suspensa, por preguiça ou imprudência. Recebeu uma ligação da filha, que estava em pânico, não se sentia bem e pedia que ele a levasse ao hospital, pois ela não tem carteira de habilitação. Convencido de que ela precisava de atendimento médico, foi buscá-la para levá-la ao hospital.”