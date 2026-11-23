Romelu Lukaku ainda vai fazer uma revelação bombástica sobre sua saída repentina da seleção da Bélgica, afirmou seu ex-companheiro de equipe Radja Nainggolan no podcast Ongefilterd Voetbal.
Na segunda-feira da semana passada, Lukaku anunciou de surpresa, pelas redes sociais, que deixaria de defender a seleção da Bélgica. A notícia pegou até o técnico Mark van Bommel de surpresa.
Nos últimos anos, o atacante se tornou o maior artilheiro da história de seu país. Ele marcou 94 gols pela seleção, pelo menos 53 a mais que qualquer outro belga. Kevin De Bruyne aparece em segundo lugar, com 41 gols.
Segundo o Het Laatste Nieuws, a decisão de deixar a seleção da Bélgica foi motivada pelo papel de reserva que Van Bommel lhe atribuiu.
“Ele teve muita dificuldade para aceitar a condição de reserva nos Diabos Vermelhos, e a notícia de que começaria no banco contra a Turquia acabou sendo a gota d'água.”
Agora, Nainggolan jogou ainda mais lenha na fogueira. Segundo o ex-jogador da seleção belga, que atuou por clubes como a AS Roma e o Royal Antwerp, Lukaku ainda vai expor muitos problemas.
“Falei com Lukaku por uma hora ao telefone. Ele me disse que só posso revelar que ele vai detonar uma bomba. Então, ainda vem mais coisa por aí”, começou Nainggolan.
“Porque havia problemas internos entre ele e algumas pessoas. Não vou dizer mais nada sobre isso. É algo que ele mesmo vai contar.”
“Não posso falar sobre o que ele sente. Mas ele estava um tanto amargurado, decepcionado e frustrado com muitas coisas. Em breve saberemos quais eram os verdadeiros problemas”, concluiu.