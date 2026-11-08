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Mohamed Saeed
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Nagelsmann ou Howe? Cúpula do Manchester United se divide sobre o próximo técnico, enquanto o futuro de Michael Carrick segue indefinido

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O Manchester United vive um momento decisivo, com a direção do clube dividida sobre quem deve comandar a equipe daqui para frente. Embora Michael Carrick siga no comando por enquanto, a ameaça de rebaixamento provocou um intenso debate interno sobre a possível contratação de um substituto de renome.

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Divisão interna sobre possíveis substitutos

Há uma divergência significativa nos bastidores de Old Trafford sobre os rumos do Manchester United a longo prazo no comando técnico. Enquanto os resultados no cenário nacional continuam decepcionantes, o diretor de recrutamento do clube, Christopher Vivell, estaria defendendo a contratação de Julian Nagelsmann.

O ex-treinador do Bayern de Munique e da seleção alemã é visto por alguns como um estrategista de elite capaz de modernizar o elenco. No entanto, o diretor técnico Jason Wilcox estaria inclinado a um perfil diferente e prefere a experiência de Eddie Howe, ex-treinador do Newcastle United, na Premier League, segundo o SportBible.

Essa divisão na cúpula do clube ocorre em um momento em que outros candidatos importantes parecem estar fora de cogitação. Antonio Conte descartou publicamente um retorno ao comando técnico após sua saída do Napoli, enquanto Gareth Southgate, ex-treinador da seleção inglesa, indicou que não pretende voltar a treinar uma equipe imediatamente.

Carrick não tem um substituto claro

Apesar das crescentes especulações sobre seu cargo, há a percepção de que a diretoria do United hesita em tomar uma decisão sem ter um plano concreto. O renomado jornalista David Ornstein apresentou uma avaliação pouco animadora da situação, sugerindo que a falta de ação da diretoria até agora indica o desejo de que a atual comissão técnica consiga reverter o quadro. “Acho que a verdade aqui em Old Trafford é que eles querem que Carrick tenha sucesso”, afirmou à USA Network. “Se quisessem demiti-lo e fazer uma mudança, acho que já teriam feito isso e encontrado uma solução interina.”

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A situação continua instável, especialmente porque o United recentemente caiu para a zona de rebaixamento da Premier League após o sucesso recente do Nottingham Forest. Embora uma vitória dramática por 3 a 2 sobre a Roma na Champions League tenha proporcionado um alívio temporário e elevado o moral do elenco, o desempenho no cenário nacional continua sendo uma grande preocupação para os torcedores.

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Ornstein acrescentou: “Com o resultado no meio da semana contra a Roma, o ânimo melhorou, e vamos ver o que acontece contra o Aston Villa hoje. A verdade é que não existe um plano definido aqui em Old Trafford sobre o que fazer caso decidam promover uma mudança.”

Carrick mantém o foco em meio à incerteza

Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Por sua vez, Carrick tenta manter a normalidade apesar da intensa pressão. O treinador foi franco sobre sua comunicação com os donos do clube e admitiu que não recebeu nenhuma garantia específica de que permanecerá no cargo. “Não. É seguir normalmente, como sempre”, disse aos jornalistas ao ser questionado se havia recebido garantias. “Aconteça o que acontecer, o que tiver de acontecer em relação ao jogo vai acontecer, e precisamos nos preparar da maneira certa. Estou ansioso. Eu disse outro dia que estava muito ansioso pelo jogo [contra a Roma] antes de entrar em campo. E estava mesmo.”

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Carrick ainda espera que a torcida de Old Trafford apoie a equipe durante este período turbulento e afirmou que os torcedores deveriam estar “empolgados e otimistas com o que poderão ver”. Embora planeje manter os treinos durante a pausa para jogos de seleções com os atletas que não forem convocados, ele sabe que o resultado contra o Aston Villa pode determinar se ainda estará no clube quando o elenco voltar.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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