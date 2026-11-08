Divisão interna sobre possíveis substitutos
Há uma divergência significativa nos bastidores de Old Trafford sobre os rumos do Manchester United a longo prazo no comando técnico. Enquanto os resultados no cenário nacional continuam decepcionantes, o diretor de recrutamento do clube, Christopher Vivell, estaria defendendo a contratação de Julian Nagelsmann.
O ex-treinador do Bayern de Munique e da seleção alemã é visto por alguns como um estrategista de elite capaz de modernizar o elenco. No entanto, o diretor técnico Jason Wilcox estaria inclinado a um perfil diferente e prefere a experiência de Eddie Howe, ex-treinador do Newcastle United, na Premier League, segundo o SportBible.
Essa divisão na cúpula do clube ocorre em um momento em que outros candidatos importantes parecem estar fora de cogitação. Antonio Conte descartou publicamente um retorno ao comando técnico após sua saída do Napoli, enquanto Gareth Southgate, ex-treinador da seleção inglesa, indicou que não pretende voltar a treinar uma equipe imediatamente.
Carrick não tem um substituto claro
Apesar das crescentes especulações sobre seu cargo, há a percepção de que a diretoria do United hesita em tomar uma decisão sem ter um plano concreto. O renomado jornalista David Ornstein apresentou uma avaliação pouco animadora da situação, sugerindo que a falta de ação da diretoria até agora indica o desejo de que a atual comissão técnica consiga reverter o quadro. “Acho que a verdade aqui em Old Trafford é que eles querem que Carrick tenha sucesso”, afirmou à USA Network. “Se quisessem demiti-lo e fazer uma mudança, acho que já teriam feito isso e encontrado uma solução interina.”
A situação continua instável, especialmente porque o United recentemente caiu para a zona de rebaixamento da Premier League após o sucesso recente do Nottingham Forest. Embora uma vitória dramática por 3 a 2 sobre a Roma na Champions League tenha proporcionado um alívio temporário e elevado o moral do elenco, o desempenho no cenário nacional continua sendo uma grande preocupação para os torcedores.
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Ornstein acrescentou: “Com o resultado no meio da semana contra a Roma, o ânimo melhorou, e vamos ver o que acontece contra o Aston Villa hoje. A verdade é que não existe um plano definido aqui em Old Trafford sobre o que fazer caso decidam promover uma mudança.”
Carrick mantém o foco em meio à incerteza
Por sua vez, Carrick tenta manter a normalidade apesar da intensa pressão. O treinador foi franco sobre sua comunicação com os donos do clube e admitiu que não recebeu nenhuma garantia específica de que permanecerá no cargo. “Não. É seguir normalmente, como sempre”, disse aos jornalistas ao ser questionado se havia recebido garantias. “Aconteça o que acontecer, o que tiver de acontecer em relação ao jogo vai acontecer, e precisamos nos preparar da maneira certa. Estou ansioso. Eu disse outro dia que estava muito ansioso pelo jogo [contra a Roma] antes de entrar em campo. E estava mesmo.”
Carrick ainda espera que a torcida de Old Trafford apoie a equipe durante este período turbulento e afirmou que os torcedores deveriam estar “empolgados e otimistas com o que poderão ver”. Embora planeje manter os treinos durante a pausa para jogos de seleções com os atletas que não forem convocados, ele sabe que o resultado contra o Aston Villa pode determinar se ainda estará no clube quando o elenco voltar.