Nagatomo no Vasco? Guarín chama japonês para São Januário

Colombiano se uniu à torcida Cruzmaltina e fez o convite ao japonês em chamada de vídeo

Fred Guarín, do , se uniou aos torcedores do clube e participou da campanha para a contratação de Nagatomo. O colombiano registrou uma chamada de vídeo com o ex-companheiro de e aproveitou para fazer o convite ao japonês:

"Irmão, vem jogar comigo, com a melhor torcida", escreveu Guarín.

Salário alto pode impedir negociação

Nagatomo, atualmente no , possui contrato até 30 de junho e perdeu espaço no elenco turco. No entanto, segundo o site Turkish Football News, o salário do japonês é de aproximadamente 2 milhões de euros (R$ 9,5 milhões) por ano, o que equivale a mais de R$ 7p0 mil por mês, valor que é considerado alto pelo Cruzmaltino.

Lateral-esquerdo experiente

Com passagens por Tokyo, Cesena, Inter de Milão e Galatasaray, Nagatomo participou de três Copas do Mundo pelo .