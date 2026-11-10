Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, segue reorganizando os planos do clube merengue de olho na próxima etapa, em movimentos que visam garantir a continuidade de seu projeto administrativo mesmo após sua saída do cargo, colocando a lenda do tênis espanhol Rafael Nadal no círculo dos possíveis candidatos a assumir a presidência no futuro, além de fortalecer a influência de um grupo de figuras próximas a ele dentro da estrutura administrativa.

O plano de Pérez não se limita ao aspecto administrativo, já que ele também trabalha em um projeto de reestruturação institucional do Real Madrid, que visa obter uma liquidez financeira de até um bilhão de euros, mantendo a independência do clube e evitando transformá-lo em uma sociedade anônima esportiva.

O jornal catalão Sport, citando o jornal espanhol El Periódico, informou que Pérez descreveu a decisão de incluir Nadal no conselho de administração do Real Madrid, no dia 4 de novembro, como uma "jogada genial", em referência à importância do momento e ao impacto dessa decisão no futuro do clube, sendo que a nomeação do ex-astro do tênis deverá ser ratificada durante a assembleia geral marcada para o dia 21 de novembro.

O jornal considera que a chegada de Nadal ao conselho de administração representa um golpe nas ambições do empresário Enrique Riquelme, que obteve 35% dos votos nas últimas eleições e almejava disputar com Pérez a presidência do clube, mas o presidente do Real Madrid busca preparar um sucessor que tenha sua confiança e garanta a continuidade de sua visão a longo prazo.

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Nadal precisa cumprir o requisito de possuir vínculo como sócio do Real Madrid por 20 anos para poder se candidatar à presidência, o que ele alcançará em 2031, um ano após o fim do novo mandato de Pérez. Além disso, qualquer chapa eleitoral deve apresentar uma garantia bancária de no mínimo 15% do orçamento de despesas do clube.

No âmbito da reorganização dos centros de influência, destaca-se o nome do marroquino Anas Laghrari como uma das figuras mais próximas de Pérez, depois de ter desempenhado um papel importante nas pautas estratégicas e financeiras, especialmente na reforma do estádio Santiago Bernabéu, enquanto Bernd Reichart assumiu um papel de destaque na gestão das pautas comerciais, incluindo os patrocínios globais, a exploração do estádio e as atividades comerciais, sob a supervisão do diretor-geral José Ángel Sánchez.

O relatório também apontou para a crescente presença de membros da família Pérez dentro do entorno do clube, entre eles seu neto Eduardo Pérez Ortiz, que atua na área de investimentos e operações estratégicas, além de seu filho Florentino Júnior e de seu irmão Enrique, vice-presidente do conselho de administração.

No aspecto financeiro, o principal plano de Pérez consiste na reestruturação da situação institucional do Real Madrid, por meio da venda de uma participação minoritária a investidores financeiros em troca de um bilhão de euros, sem conceder a eles o controle do clube ou transformá-lo em uma sociedade anônima esportiva, com os nomes da empresa Sixth Street e de entidades ligadas ao bilionário Bernard Arnault circulando entre as partes que possivelmente participariam do investimento.

Pérez havia prometido realizar uma assembleia geral extraordinária para discutir o projeto, mas esse passo ainda não foi dado, e espera-se que a assembleia geral do dia 21 de novembro se concentre na nomeação de Nadal, sem discutir a reestruturação, o que gera preocupação em alguns sócios do clube.

Por outro lado, o Real Madrid recebeu um reforço financeiro depois que a prefeitura de Madri reconheceu a existência de um erro na reclassificação dos terrenos da Cidade Esportiva, o que elevará os lucros vinculados a essa questão de 1,46 milhão de euros para 98,6 milhões de euros.