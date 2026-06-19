"Nada indicava que ele estivesse pronto para ser o atacante titular da Seleção Holandesa neste Mundial"

No podcast “AD Voetbal” do Algemeen Dagblad, Sjoerd Mossou aborda as críticas a Memphis Depay e Virgil van Dijk após o empate contra o Japão (2 a 2). Nele, o comentarista de futebol faz uma avaliação contundente sobre Depay.

O apresentador Etienne Verhoeff está nos Estados Unidos e se pergunta se a Holanda está “cansada de Memphis”. “Sim, com certeza. Mas isso já vem acontecendo há anos, inclusive na época em que ele (Depay, red.) ainda estava em boa forma”, diz Mossou.

Segundo o colunista, já havia na época um ceticismo exagerado em relação ao atacante. “Na minha opinião, isso era totalmente injustificado. Mas agora a discussão é justificada.” O maior artilheiro de todos os tempos da seleção holandesa entrou como reserva contra o Japão, mas não deixou uma boa impressão.

“Aquela entrada como reserva foi, claro…”, Mossou parece refletir um pouco sobre suas palavras. “Dolorosa. Não ficou claro de forma alguma que ele esteja pronto para ser o atacante da Seleção Holandesa neste Mundial. Por isso, estou curioso para saber o que Ronald Koeman pretende fazer a respeito.”

“Ele o vê como um pilar da equipe”, diz o jornalista do AD. “Koeman acredita piamente nas qualidades de Depay, e ele já provou isso muitas vezes sob o comando de Koeman.” Mossou então se pergunta se o técnico da seleção deixaria o ‘Moordrechter’ de fora durante a fase final do torneio.

Virgil van Dijk

Verhoeff tem a impressão de que também há críticas em relação a Van Dijk, mas Mossou deixa claro imediatamente que as avaliações divergem. “Especialmente no caso de Van Dijk, percebi que havia muitas diferenças.” O analista de futebol comparou as avaliações de diversos meios de comunicação nacionais e internacionais.

“Ele recebeu notas muito ruins, mas, em outros meios de comunicação, recebeu avaliações excelentes. Aliás, ele foi eleito o melhor jogador da partida. Podemos ficar discutindo isso por muito ou pouco tempo, mas ele não vai sair daquela seleção. Nem em cem anos; esse é o nosso capitão para a Copa do Mundo”, afirma Mossou. “O fato de ele não estar mais na sua melhor forma é uma realidade. Mas, na dupla com Jan Paul van Hecke, eles formam uma excelente dupla de zagueiros centrais.”