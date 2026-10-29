Segundo o jornal espanhol Marca, os representantes de Sancho comunicaram ao presidente do Getafe, Angel Torres, que o jogador recusou a proposta.

O clube da primeira divisão espanhola havia tentado recentemente contratar o atacante, que está sem clube. Sancho também estaria, em princípio, aberto à possibilidade de jogar no Getafe, mas as partes não chegaram a um acordo sobre o salário.

O Telegraph havia informado recentemente que os espanhóis ofereceram a Sancho um contrato até o próximo verão com salário de apenas cerca de 12 mil euros por semana (aproximadamente 400 mil euros até o fim da temporada). Para efeito de comparação, o contrato com o Manchester United, encerrado no fim de junho, rendia ao ex-jogador do Dortmund quase 300 mil euros por semana, cerca de 25 vezes mais.

Exigências salariais de Jadon Sancho eram altas demais para o Getafe

Segundo a Marca, a proposta do Getafe era financeiramente bem superior à divulgada pelo Telegraph. O clube de LaLiga, porém, não quis atender às exigências de Sancho. O inglês teria pedido 3 milhões de euros líquidos pelo restante da temporada.

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Ainda de acordo com a Marca, Sancho escolheu um destino financeiramente muito mais lucrativo. O jogador de 26 anos teria recebido uma proposta do mundo árabe que atenderia às suas exigências. Assim, Sancho pode ir para a Arábia Saudita, embora também tenha sido ligado, há algumas semanas, ao Arabian Falcons FC, de Dubai (Emirados Árabes Unidos).

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Sancho, que despontou no BVB e se tornou um dos melhores jovens atacantes do mundo, deixaria assim o futebol europeu. Em 2021, o Manchester United pagou ao Dortmund nada menos que 85 milhões de euros pela transferência do jogador, que disputou 23 partidas pela seleção inglesa. Sancho, porém, nunca correspondeu às altas expectativas em Old Trafford.

Jadon Sancho: só no BVB as coisas realmente deram certo

Nos últimos anos, Sancho teve uma fase realmente boa apenas quando foi emprestado ao BVB no segundo turno da temporada 2023/24 e chegou, entre outras conquistas, à final da Champions League com o clube. Um novo retorno de Sancho ao Dortmund chegou a ser cogitado neste verão, mas nunca houve negociações concretas a respeito.

No United, por sua vez, o habilidoso driblador já não tinha futuro havia muito tempo. Como os empréstimos ao Chelsea e ao Aston Villa nas duas últimas temporadas não deram o resultado esperado, a carreira de Sancho perdeu cada vez mais embalo. Desde o fim do contrato em Manchester, Sancho ainda não encontrou um novo clube. Além do Getafe, clubes da Itália e da Turquia, entre outros, também teriam manifestado interesse.