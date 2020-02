Nada de Real Madrid x Barcelona para Rodrygo, um mês longe do time principal

Ausente do clássico por suspensão, o brasileiro está próximo de completar um mês sem ser utilizado por Zinedine Zidane

E não teremos Rodrygo no último "El Clásico" do ano na . Expulso em sua última partida, pelo Real Madrid B, o brasileiro teve sua suspensão confirmada e desfalcará o clube madrilenho diante do neste próximo domingo (01).

Pior: mesmo que estivesse disponível, é muito provável que Rodrygo novamente não seria relacionado por Zinedine Zidane.

O último jogo do brasileiro com a camisa do principal foi pela Copa do Rey, em 12 de janeiro, diante do . Na partida, Rodrygo saiu do banco de reservas faltando 14 minutos para o término da partida e marcou um gol, mas não conseguiu impedir a derrota e a desclassificação do clube merengue. De lá pra cá, não foi mais utilizado.

Já foram quatro jogos de ausência na La Liga (e Rodrygo completará cinco jogos fora do time principal do Real Madrid diante do Barça) e um pela Liga dos Campeões. Nem mesmo no seu período de adaptação ao clube o brasileiro jogou tão pouco assim.

Vinícius Jr, que também teve momentos conturbados nesta temporada, nunca passou tanto tempo fora da equipe principal: na única vez que o ex-jogador do ficou fora das partidas por mais de um mês, ele estava lesionado.

Depois de conquistar um prestígio significativo, a ponto de ter sido titular em uma partida de Liga dos Campeões (e ter marcado um hat-trick), Rodrygo, aparentemente, terá que lutar para reconquistar seu lugar no time principal do Real Madrid em 2020.