O Al-Ahli saudita conseguiu proteger seu astro das investidas de alguns clubes da Premier League inglesa, evitando a repetição da crise que viveu com seu ex-técnico alemão Matthias Jaissle.
Jaissle havia decidido deixar o Al-Ahli poucos dias antes do início da atual temporada da Liga Roshn Saudita, após pagar o valor da cláusula de rescisão em seu contrato, para comandar o Newcastle United.
O Al-Ahli conseguiu proteger seu meio-campista francês Valentin Atangana desse cenário, após renovar seu contrato até 2029, segundo revelou o jornal saudita Al-Riyadiyah.
O Al-Ahli publicou, por meio de sua conta oficial no X, um vídeo no qual anunciou a permanência de Atangana por um período adicional, sem revelá-lo.
O jornal saudita esclareceu que a renovação já foi concretizada nesta quinta-feira, após negociações iniciadas há algum tempo pelo lado do Al-Ahli, sob o comando do diretor executivo francês Fabrice Bocquet.
Atangana despertou o interesse de alguns clubes da Premier League inglesa durante a última janela de transferências de verão, com destaque para Aston Villa e Nottingham Forest, segundo revelaram reportagens anteriores.
Isso acontece em meio às atuações destacadas que o jogador de 21 anos vem apresentando, desde que se juntou ao Al-Ahli durante a janela de transferências de verão de 2025, vindo do Stade de Reims francês.
Desde sua chegada ao estádio Al-Inma, o meio-campista francês disputou 49 partidas pelo Al-Ahli em diferentes competições, nas quais conseguiu marcar 6 gols, sem fornecer nenhuma assistência.
Atangana se prepara com o Al-Ahli para enfrentar o Al-Fateh amanhã, sexta-feira, no estádio Midan Tamweel Al-Oula, em Al-Ahsa, pela oitava rodada da Liga Roshn Saudita.
O Al-Ahli ocupa a sexta posição na tabela de classificação da liga saudita, com 12 pontos, conquistados em 4 vitórias e 3 derrotas, a 6 pontos de diferença do Al-Hilal, que lidera a classificação.