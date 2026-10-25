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O técnico do PSG, Luis Enrique, manifestou solidariedade ao ponta Khvicha Kvaratskhelia após o jogador sofrer uma lesão grave. No entanto, o treinador espanhol descartou categoricamente recorrer ao mercado de transferências especificamente para substituir o jogador da seleção da Geórgia.

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Kvaratskhelia sofre grave lesão e desfalca o PSG

O atacante do Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia ficará afastado dos gramados após sofrer uma lesão grave durante uma atuação recente pela equipe principal. O jogador da seleção da Geórgia tem sido peça fundamental no ataque do PSG desde que chegou ao clube.

O técnico Luis Enrique confirmou a gravidade da lesão e garantiu total apoio ao ponta durante sua recuperação.

O PSG segue administrando o rodízio do elenco enquanto disputa competições nacionais e europeias.

Luis Enrique aposta que Kvaratskhelia, um «lutador», voltará mais forte

Ao falar sobre a lesão, Luis Enrique demonstrou solidariedade a Kvaratskhelia, mas manteve o otimismo em relação ao futuro do jogador. «Estamos pensando no jogador e no que ele terá de enfrentar. É difícil», afirmou Luis Enrique.

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«Kvara é um lutador... Ele foi, é e continuará sendo um jogador muito importante para nós.»

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«Vamos apoiá-lo e estar atentos às suas necessidades. Ele voltará ainda mais forte, não tenho dúvida disso», acrescentou.

Técnico do PSG descarta contratação emergencial

Apesar da perda de um jogador importante para o ataque, Luis Enrique rejeitou a ideia de que o PSG precise contratar um substituto na próxima janela de transferências. «Nenhuma lesão significa que precisamos necessariamente contratar um novo jogador», esclareceu Luis Enrique.

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«Desde o início da temporada, sempre disse que poderíamos lidar com qualquer lesão.»

«É claro que sempre acompanhamos de perto todas as janelas de transferências... mas nunca por causa de uma lesão», insistiu o técnico.

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PSG aposta na união do elenco em momento difícil

Luis Enrique elogiou o espírito de família do elenco, que se une para lidar com a ausência de jogadores importantes antes do confronto de segunda-feira contra o Lyon.

«Somos o mesmo time com ou sem lesões, porque todos compartilhamos a mesma mentalidade», concluiu.

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O PSG recebe o Lyon na noite de segunda-feira, no Parc des Princes, em busca da liderança isolada da Ligue 1.