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O técnico do PSG, Luis Enrique, se solidarizou com o ponta Khvicha Kvaratskhelia após um grave revés por lesão. No entanto, o treinador espanhol descartou categoricamente recorrer ao mercado de transferências especificamente para substituir o jogador da seleção da Geórgia.

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Kvaratskhelia sofre lesão grave e vira desfalque para o PSG

O atacante Khvicha Kvaratskhelia, do Paris Saint-Germain, ficará afastado dos gramados após sofrer uma lesão grave durante uma atuação recente pela equipe principal. O jogador da seleção da Geórgia é uma peça fundamental do ataque do PSG desde que chegou ao clube.

O técnico Luis Enrique confirmou a gravidade da lesão e ofereceu total apoio ao ponta durante sua recuperação.

O PSG segue administrando o rodízio do elenco enquanto disputa competições nacionais e europeias.

Luis Enrique confia que Kvaratskhelia, “um lutador”, voltará mais forte

Ao falar sobre a lesão, Luis Enrique demonstrou profunda solidariedade a Kvaratskhelia e manteve uma perspectiva positiva para o longo prazo. “Estamos pensando no jogador e no que ele terá de enfrentar. É difícil”, afirmou Luis Enrique.

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“Kvara é um lutador... ele foi, é e continuará sendo um jogador muito importante para nós.”

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“Estaremos ao lado dele e atentos às suas necessidades. Ele voltará ainda mais forte, não tenho dúvidas disso”, acrescentou.

Técnico do PSG descarta contratações emergenciais

Apesar da perda de um jogador importante no ataque, Luis Enrique rejeitou a ideia de que o PSG precise contratar um substituto na próxima janela de transferências. “Nenhuma lesão significa que tenhamos obrigatoriamente de contratar um novo jogador”, esclareceu Luis Enrique.

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“Desde o início da temporada, sempre disse que poderíamos lidar com qualquer lesão.”

“É claro que sempre acompanhamos de perto todas as janelas de transferências... mas nunca por causa de uma lesão”, insistiu o treinador.

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PSG aposta na união do elenco em período difícil

Luis Enrique elogiou o espírito de família do elenco diante das ausências de jogadores importantes antes do confronto de segunda-feira contra o Lyon.

“Somos o mesmo time, com ou sem lesões, porque todos compartilhamos a mesma mentalidade”, concluiu.

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