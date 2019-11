Nada de Bayern: Arsène Wenger assume cargo de dirigente na FIFA

Treinador francês estava sem trabalho desde que deixou o Arsenal, em maio de 2018

A despeito das muitas especulações que ligavam Arsène Wenger com a possibilidade de assumir outro clube como técnico, o francês foi anunciado nessa quarta-feira (13) como novo Diretor Global de Desenvolvimento de Futebol da FIFA. Agora o ex-treinador do trabalhará sob as ordens de Gianni Infantino, o presidente da instituição que governa o futebol no mundo.

Wenger deverá supervisionar o crescimento e desenvolvimento do futebol para homens e mulheres em todo o mundo, com um "foco particular na educação de treinadores", de acordo com Infantino.

O treinador francês passou 22 anos no Arsenal, onde conquistou 17 títulos, sendo um deles a histórica campanha invicta na Premier League em 2003/04. Ele deixou o Emirates Stadium em maio de 2018 e desde então estava sem trabalho. Muito se especulou que ele poderia assumir alguns gigantes da Europa como o , e, mais recentemente, o de Munique, após a demissão de Niko Kovac.

Wenger disse estar empolgado com essa nova oportunidade dada a ele e elogiou o trabalho da Fifa ao redor do mundo.

"Eu estou bastante ansioso para começar esse desafio extremamente importante. Não somente porque eu sempre tive interesse em analisar o futebol por uma perspectiva mais ampla, mas também porque a missão da FIFA como instituição reguladora é realmente global. Eu acho que a nova FIFA que vemos emergindonos últimos anos tem o esporte em si mesmo no coração dos objetivos e está determinada a desenvolver o jogo em vários componentes diferentes", falou Wenger.