Nacional x Internacional: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Colorado entra em campo nesta quarta-feira (24), em Montevidéu, pelo jogo de ida das oitavas de final

Deixando de lado a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, o internacional volta as suas atenções para a Libertadores. Pelo jogo de ida das oitavas de final, o entra em campo nesta quarta-feira (24), contra o Nacional, do , às 19h15 (de Brasília).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO Nacional x DATA Quarta-feira, 24 de julho LOCAL Parque Central - Montevidéu, URU HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Divulgação Internacional)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NACIONAL

No mesmo grupo que o , a equipe uruguaia se classificou após ficar em segundo no Grupo E, com 13 pontos. O Cerro Porteño também fez 13, mas ficou na liderança pelo saldo de gols

Provável escalação: Mejía; Zunino, Corujo, Felipe Carvalho e Viña; García, Gabriel Neves e Lorenzetti; Rodríguez, Fernández e Bergessio

INTERNACIONAL

Após encerrar a fase de grupos na liderança do Grupo A, com 14 pontos, o Colorado mira mais um título da Libertadores.

Enquanto o técnico Odar Hellmann poderá contar com o goleiro Marcelo Lomba, que sofreu um corte na cabeça, mas treinou normalmente, por outro lado, o lateral-direito Zeca, que teve uma lesão muscular na coxa direita, não foi sequer relacionado para o duelo.

Provável escalação: