Nacional x Corinthians feminino: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Vale vaga na grande decisão! Nacional e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (16), em Assunção, às 17h30 (de Brasília), pela semifinal da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Fox Sports e da Conmebol TV, na tv fechada, do Star +, na plataforma de streaming e Facebook Watch. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Nacional x Corinthians DATA Terça-feira, 16 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Manuel Ferreira, Assunção - PAR HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Agora é semi! Partiu, Fiel! 🖤 pic.twitter.com/X8TvMJaeiO — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) November 14, 2021

O Fox Sports e a Conmebol TV, na tv fechada, o Star +, na plataforma de streaming e Facebook Watch irão transmitir o duelo desta terça-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Corinthians chega à semifinal da Copa Libertadores invicto. Na fase de grupos, o Timão avançou na primeira posição do grupo D, com três vitórias em três jogos.

Já nas quartas de final, o Alvinegro passou pelo Alianza Lima por 3 a 1 e agora mira mais uma decisão continental.

Do outro lado, o Nacional encerrou a primeira fase na segunda posição do grupo D, com duas vitórias e uma derrota.

O time uruguaio passou pelo Deportivo Cali por 2 a 1.

Provável escalação do Nacional: Villanueva, Costa, Colman, Ferradans, Viera, C. Gómez, L. Gómez, Bermúdez, A. Gómez, Badell e Pizarro.

Provável escalação do Corinthians: Kemelli, Katiuscia, Giovanna Campiolo, Poliana, Yasmin, Diany, Gabi Zanotti, Gabi Portilho, tamires, Victoria Albuquerque e Adriana.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Deportivo Cali 1 x 2 Nacional Libertadores feminina 13 de novembro de 2021 San Lorenzo 0 x 2 Nacional Libertadores feminina 10 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir A definir A definir A definir

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 3 x 1 Alianza Lima Libertadores feminina 13 de novembro de 2021 Deportivo Capiatá 0 x 4 Corinthians Libertadores feminina 10 de novembro de 2021

Próximas partidas