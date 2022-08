Nacional x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Partida acontece nesta terça-feira (2), pelas quartas de final da Copa Sul-Americana; veja como acompanhar na TV

Abrindo os jogos das quartas de final, Nacional e Atlético-GO se enfrentam nesta terça-feira (2), no Gran Parque Central, a partir das 19h15 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Do lado do Nacional, do Uruguai, e depois da apresentação de Luis Suárez, o time deverá manter a mesma formação dos últimos jogos do campeonato local, com o atacante uruguaio podendo figurar no banco de reservas na partida, já que ainda não disputou nenhum jogo na atual temporada.

Para o duelo, o técnico Jorginho contará com as novas contratações da janela do meio do ano: Klaus, Ricardinho e Peglow foram inscritos na competição. Porém, por conta do desgaste físico, o treinador deverá preservar alguns jogadores.

Prováveis escalações

Possível escalação do Nacional: Sergio Rochet; Leandro Lozano, Léo Coelho, Nicolás Marichal, Camilo; Yonathan Rodríguez, Felipe Carballo, Diego Zabala; Alfonso Trezza, Emanuel Gigliotti e Franco Fagúndez.

Possível escalação do Atlético-GO: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Edson Felipe (Klaus), Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho; Peglow, Ricardinho e Wellington Rato.

Desfalques da partida

Nacional:

Sem desfalques confirmados

Atlético-GO:

Sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO Nacional x Atlético-GO DATA Terça-feira, 2 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Gran Parque Central - Montevidéu, URU HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Eber Aquino (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo e José Cuevas (PAR)

Quarto árbitro: Derlis López (PAR)

Últimos resultados e próximos jogos

Nacional

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool Montevideo 0 x 1 Nacional Campeonato Uruguaio 27 de julho de 2022 Deportivo Maldonado 2 x 1 Nacional Campeonato Uruguaio 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Nacional x Rentistas Campeonato Uruguaio 5 de agosto de 2022 20h (de Brasília) Atlético-GO x Nacional Copa Sul-Americana 9 de agosto de 2022 19h15 (de Brasília)

Atlético-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 2 x 0 Corinthians Copa do Brasil 27 de julho de 2022 Flamengo 4 x 1 Atlético-GO Brasileirão Série A 30 de julho de 2022

Próximas partidas