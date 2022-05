Nacional-SP x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Paulistão sub-20 de 2022

Nacional-SP e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (11), no Estádio Nicolau Alayon, a partir das 15h (de Brasília), pela 3ª rodada do Grupo 11 do Paulistão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do ElevenSports e do Paulistão Play, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Nacional-SP x São Paulo DATA Quarta-feira, 11 de maio de 2022 LOCAL Estádio Nicolau Alayon - São Paulo HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Paulistão Play e a Eleven Sports, na internet são os veículos que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (11), em São Paulo.

MAIS INFORMAÇÕES

O Nacional, time da casa, está na terceira posição do Grupo 11, com quatro pontos conquistados em dois jogos, empatados com a mesma pontução da Juventus, mas com o desempate por cartão amarelo.

O São Paulo, por sua vez, ainda não venceu na competição. Até o momento, foram dois empates, com o time ocupando o quarto lugar do grupo.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

NACIONAL-SP SUB20

JOGO CAMPEONATO DATA Nacional-SP 1 x 1 Grêmio Osasco Paulistão sub-20 4 de maio de 2022 Sport Club Brasil 0 x 1 Nacional-SP Paulistão sub-20 7 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Osasco Audax x São Paulo Paulistão sub-20 25 de maio de 2022 15h (de Brasília) Nacional-SP x Juventus-SP Paulistão sub-20 1 de junho de 2022 15h (de Brasília)

SÃO PAULO SUB-20

JOGO CAMPEONATO DATA Osasco Audax 3 x 3 São Paulo Paulistão sub-20 4 de maio de 2022 São Paulo 2 x 2 Juventus-SP Paulistão sub-20 7 de maio de 2022

Próximas partidas