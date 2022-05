Nacional-SP x São Paulo: escalação, desfalques e mais do jogo do Paulistão sub-20 de 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (11) para Nacional-SP x São Paulo, em partida válida pela 3ª rodada do Grupo 11 do Paulistão sub-20, a partir das 15h (do horário de Brasília).

Querendo assumir a liderança do grupo, o Nacional vem de vitória na competição contra o Sport Club Brasil, tendo somado um outro empate na primeira rodada contra o Grêmio Osasco, por 1 a 1.

O São Paulo, por sua vez, vem de dois empates contra o Osasco Audax, por 3 a 3, e o Juventus, por 2 a 2, respectivamente.

Em todo a história, este será apenas o terceiro duelo entre essas equipes paulistas, tendo uma vitória do São Paulo e um empate nos outros dois jogos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em busca da primeira vitória na competição, o São Paulo vai com força máxima para esse duelo. Dessa forma, o técnico Alex de Souza deve repetir a mesma formação do último jogo, já que não terá maiores desfalques para o duelo.

Do outro lado, o Nacional, que vem de vitória, comandado por Pita, terá a sequência do mesmo time que bateu o Sport Club Brasil, com gol de Matheuzinho, de pênalti.

Mais artigos abaixo

O Sub-20 entra em campo nesta tarde em rodada do Campeonato Paulista!



Mais informações: https://t.co/jysZry9BT5



⚽ Nacional x São Paulo

⏰ 15h

🏟️ Nicolau Alayon

📍 São Paulo



📺 Eleven Sports pic.twitter.com/puQY0bDiuW — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 11, 2022

Possível escalação do Nacional: Angelo; Pedro Henrique, Alexsander, Luis Gustavo, Jhoonnatha; Albert, Kauã, Kenay; Davi, Nicolas e Henrique.

Possível escalação do São Paulo: Leandro; Belém, Andrade, Ythallo, Patryck; Negrucci, Léo Silva e Luiz Henrique; João Adriano Pajé e Talles Wander.

DESFALQUES

NACIONAL:

Sem desfalques

SÃO PAULO:

Sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Nacional-SP e São Paulo será transmitido ao vivo pelo ElevenSports e pelo Paulistão Play, na internet, nesta quarta-feira (11).