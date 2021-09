Nacional-SP x Corinthians no Paulista Sub-20: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O jogo será nesta quinta (16), às 15h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

O Nacional-SP recebe o Corinthians no Estádio Nicolau Alayon nesta quinta-feira (16), às 15h (de Brasília), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista Sub-20. O jogo terá transmissão através do site Eleven Sports . Pela Goal , você acompanha essa partida em tempo real através de nosso site .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Nacional-SP x Corinthians DATA Quinta-feira, 16 de setembro de 2021 LOCAL Estádio Nicolau Alayon (Comendador Souza) - São Paulo, SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Corinthians pretende aumentar sua vantagem na liderança do grupo 6. / Foto: Marco Galvão/Agência Corinthians

O jogo será transmitido ao vivo apenas pela internet, no site elevensports.com. Pela Goal, você pode acompanhar o duelo em tempo real clicando aqui .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do Grupo 6, o Corinthians possui até o momento 14 pontos, conquistados ao longo de seis jogos, sendo quatro vitórias e dois empates. O alvinegro procura manter a invencibilidade e aumentar ainda mais a liderança, à frente por três pontos do segundo colocado, Juventus.

Já o Nacional procura subir na tabela, ocupando a quarta posição do Grupo 6, com sete pontos. Jogando em casa, o clube procura conquistar sua segunda vitória na competição, fazendo uma fraca campanha no Paulista Sub-20 2021.

Provável escalação do Nacional-SP: Gustavo Cabral; Breno, Harinson, Cesar Augusto e Leandro Andrade; João Maranhão, Matheuzinho e Léo Machado; Gui, Fabrício e Enzo Bastos.

Provável escalação do Corinthians: Alan Gobetti; Léo Mana, Vitor, Robert Renan, Reginaldo; Mandaca, Riquelme, Biro e Matheus Araújo; Giovane e Cauê.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 1 x 0 Nacional-SP Paulista Sub-20 02 de setembro de 2021 RB Bragantino 2 x 3 Nacional-SP Paulista Sub-20 08 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Nacional-SP x Corinthians Paulista Sub-20 16 de setembro de 2021 15h00 Portuguesa x Nacional-SP Paulista Sub-20 23 de setembro de 2021 15h00

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 2 x 3 Corinthians Brasileirão Sub-20 12 de setembro de 2021 Corinthians 2 x 0 Portuguesa Paulista Sub-20 09 de setembro de 2021

Próximas partidas