Nacional x São Paulo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulista sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (13), pela quinta rodada da competição; veja como acompanhar

Nacional e São Paulo se enfrentam neste sábado (13), às 10h (de Brasília), no Estádio Nicolau Alayon, pela 5ª rodada do Grupo 10 do Campeonato Paulista sub-20. A partida não teve transmissão confirmada pela FPF.

Com quatro vitórias em quatro jogos, além de apenas um gols sofrido, o São Paulo é o líder do Grupo 10. Já o Nacional, com quatro pontos (uma vitória, um empate e uma derrota), é o quarto colocado.

Prováveis escalações

Nacional: Angelo; Alexsander, Samuel, Gustavo Gabriel, Vitor Leão, Luiz Fabiano, Hannyel, Gustavo Ursino, Gustavo Rodrigues, Renan e Robson. Técnico: Edson Kruss.

São Paulo: Leandro; Raphael, Ythallo, Kazin, João Douglas; Clauvis, Manso e Luiz Henrique; Newerton, João Adriano e Maioli. Técnico: Belleti.

Desfalques

Nacional

Nenhum desfalque confirmado.

São Paulo

Nenhum desfalque confirmado.

Quando é?